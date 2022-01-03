退休警兒子涉七一銅鑼灣縱火　逃跑時疑扔下藏3汽油彈背包

有市民於前年7月1日在港島上街，抗議本港實施國安法。一名退休警的兒子涉於當天在銅鑼灣和他人燒雜物，以及向美心西餅的捲閘掟汽油彈。警方在時代廣場驅散時，他涉在截停前把背包扔掉。而警方在背包檢獲三個汽油彈等。退休警之子被控縱火等4罪，他否認控罪，案件今(3日)在區域法院開審。



當日有人抗議實施港區國安法

被告黃梓峻(18歲)，否認縱火、管有物品意圖破壞財產及盜竊共4罪。

控方案情指，有網民號召於2020年7月1日，在港島集會和遊行，抗議實施《港區國安法》，警方已就集會和遊行發出反對通知書。

有人曾向美心捲閘擲汽油彈

當天晚上近7時，被告戴著黑色鴨舌鴨及淺色口罩並身穿外套，於銅鑼灣富明街和波斯富街交界，和其他黑衣人匯合。期間，有人在馬路上的雜物緃火。之後眾人到波斯富街的美心西餅，向捲閘投擲汽油彈，引發火警。期間有人打開雨傘，以作保護。

逃跑時曾扔下背包

稍後，警方於時代廣場展開驅散，被告見到警員便立即轉身，然後跟著人群一同逃跑。他被警長截停一刻，把背包扔掉。警長在該背包內，檢獲三個汽油彈(其中兩個為玻璃碎片)、三條毛巾、一對隔對手套、一件背上印有黃字「FUCK THE POLICE」的黑色外套、一個印有「警察POLICE」並在雪糕筒上的白色膠套，被告的外套亦搜出一個打火機。被告因而被捕，警誡下保持緘默。

控方強調，雖然涉案片段中，被告看似是沒有對馬路上的雜物縱火，但和他人屬共同行事。

案件編號：DCCC 170/2021