工展會｜趁最後1日入場掃貨　有市民豪花6000元　買海味送禮自用

一連24日於維園舉行的55屆工展會在今(3日)來到尾聲，最後一天人流並沒有減少的跡象，場內亦以海味最為暢銷。據觀察時間越晚，排隊人龍逐漸開始出現。不少市民刻意最後一天才到工展會購物，希望能夠「掃平貨」，其中有人豪花6000元購買工展會內的產品。



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王太今天是第1次來到本屆的工展會，她們選擇在最後一天入場，稱價格會較低是主要因素。在入場前已準備好兩架手推車裝載戰利品。她們笑言，幸好在購物時，多數商戶會附送環保袋盛載貨品，如果沒有環保袋，離開會場時便很不方便。

她們主要購買了海味，如鮑魚，冬菇等，有些是自用，有些是準備過年送禮。兩人稱貨品比預計便宜，因此選購的貨物較預期多，合共購買了12000元。

葉生葉太今次是第2次到訪工展會，第1次是在開幕後數天。兩人直言相對於首次，商品價格至少低了兩至三成，而且人流確比第1次高。只準備了一輛手推車的他們主要希望購買些保健產品和海味，「第一次嚟都買左啲架啦，但係都想睇定有啲咩想要，今次嚟就睇下會唔會抵啲。」在選購途中的他們稱預算還有5000元左右，希望不會超出預算。

▼1.3 工展會最後一日▼

