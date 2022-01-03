工展會最後一日｜免費乘車、寒冷天氣帶動　羽絨檔：生意早就達標

工展會今日（3日）踏入最後一日，不少市民到場「掃平貨」，維園內人頭湧湧。有售賣羽絨等服裝的參展商指，由於展期內有數日特別寒冷，生意額比其他日子增逾10%，加上受惠於上月19日立法會選舉日的免費乘車等因素，笑言「生意額早就達標」，比往年亦增加約10%。

「有人歡喜有人愁」，雖然工展會人山人海，不過有出售鮑魚、佛跳牆等食品的參展商指，生意額與疫情前「無得比」，加上本港疫情近日反覆，生意額與疫情前相差約30%至40%。



今日是工展會最後一日，不少市民帶同手拉車入車「掃貨」。（梁鵬威攝）

商戶指免費乘車日入場要等2小時

工展會踏入最後一日，今日開放時間至今晚8時，而晚上7時則停止參觀人士進場。不少參展商在最後一日亦推出優惠，維園內遊人如鯽，不少市民帶同手拉車入場「掃貨」。

卓雅國際有限公司售賣羽絨及風褸等衣物，銷售及市場部經理梁偉亮認為，今年工展會人流較往年多，特別是上月19日的立法會選舉投票日，受惠於免費乘車，「人流多得好誇張，等入場都要排兩個鐘。」他又指，工展會展期內，有數日天氣寒冷，有助於生意額，「個幾日都比其他日子（生意額）多百分之十幾。」

▼1.3 工展會最後一日▼



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梁偉亮指，今年生意額比疫情前增加約10%，估計是市民無法外遊，帶動本地消費。（梁鵬威攝）

梁又笑言，今屆工展會的生意額「一早都達咗標，好感恩」，比疫情前更增加約10%。他估計是市民無法外遊，帶動本地消費，再加上有消費券，市民更願意購物。至於最後一日會否推出特別優惠？梁先生指其公司「由第一日去到最尾個日都係同一個優惠，好公平」。

海產公司：今年「旺丁唔旺財」

不過有參展商則指今年「旺丁唔旺財」，華泰海產貿易有限公司銷售部經理盧小姐指，今年生意額不過不失，比預期目標多出10%，不過認為「無得同之前比較，始終疫情都有啲影響」，與未有疫情前的工展會仍相差30%至40%。她希望今日可將盡最後努力，將攤檔內的存貨售清。她又指，近日本港疫情又再反覆，「都睇得市民有啲驚」，人流亦較以往稍減。