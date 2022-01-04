迪士尼年票｜園方：一年24次免費泊車非限至3月　為引起誤解致歉

香港迪士尼樂園去年11月20日加價，同時推出「奇妙處處通」年票續會7折優惠，近日有金卡會員發現園方近日更改優惠條款，原本可以享有的全年24次免費泊車，變成只有3月21日前可使用，引起不滿。園方周一（3日）表示，沒有計劃於3月後取消金卡會員所有免費泊車優惠，對於近日更新內容引起誤解致歉。



迪士尼樂園公布明年起，每逢周五至周日晚間「奇妙夢想城堡」將會加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果。(迪士尼樂園提供圖片)

+ 1

消委會：需主動及時聯絡受影響顧客詳細交代

消費者委員會周一回應迪士尼樂園更改條款，該會表示，關注有主題公園因更改通年會籍條款，引起消費者不滿及相關網上討論。消委會強調，消費者是根據銷售通年會籍時的優惠和內容，以預繳方式購買，主題公園如因特別原因須變更優惠或修改通年會籍條款，應根據條款主動和透過多渠道及時聯絡受影響顧客，詳細交代，以釋除消費者的疑慮；消費者亦須注意，如更改條款經通知後再次使用相關服務，即代表接受相關調整。

7折「奇妙處處通」年票續會優惠，吸引不少會員提前續會，其中「一年可享24次免費泊車」也是焦點。不過有網民發現，迪士尼近日更改優惠條款，變成2022年1月1日至3月21日可以免費泊車24次，使用限期大縮水，更指已致電客服詢問，即使在此前已續會的會員，亦受條款更改影響。迪士尼網頁現時仍指金卡會員可以「一年可享24次免費泊車」，但網頁下方的條款則指明於1月1日至3月21日可享最多24天免費泊車。

迪士尼樂園發言人周一表示，不時檢視賓客體驗及調整奇妙處處通年票會籍福利及條款，並提供不同會員專享優惠。現有優惠是金卡會員用完24次免費泊車後，可以享有40元泊車折扣，對於近日更新內容引起誤解，謹此致歉，「我們沒有計劃於3月後取消金卡會員所有免費泊車優惠，如有最新優惠詳情會再盡快公布。」