前區議員接新型變種電話騙案來電　藉「疫苗氣泡」套個人資料騙財

電話騙案老是常出現！有前區議員近日接獲一個來電，詢問他有否接受新冠肺炎疫苗接種，與早前出現的入境處或順豐包裹騙案來電相似，故立即掛斷電話，他估計年近歲晚，騙徒政府近日宣布擴大「疫苗氣泡」，提醒街坊年近歲晚須小心提防新型變種電話騙案。



前南區區議員陳炳洋稱，近日在港島南區的WhatsApp群組流傳一則消息，有街坊聲稱近日收到一通來電，對方聲稱要調查事主有否接種新冠肺炎疫苗，當事主按對方指示按動電話錄音按鍵後，結果PayMe和網上銀行帳戶內的金錢被轉移，但未有詳細交待手法過程及受騙經過。

至本周一（3日），陳炳洋家中電話突然響起，他接聽時發現是一個預錄語音，內容大致是希望調查他有否已接受新冠肺炎疫苗接種，若已注射按1字，未注射按2字，手法與之前接到入境處或順豐包裹騙案來電、先錄音再轉駁至訛稱內地官員的騙財手法如出一轍，他立刻掛斷電話。

他估計，政府日前宣布擴大「疫苗氣泡」，市民須於2月24日前至少接種一劑疫苗，才可以進入食肆、酒店、政府機構、表列場所，不排除騙徒為了加強說服力，將電話騙案手法「變種」，藉注射疫苗迫切性誘使巿民提供身份證號碼及其他個人訊息，從中騙取受害人錢財，呼籲市民若接到奇怪來電，切勿透露個人資料或根據電話錄音輸入資訊，免招致損失。

警方反詐騙協調中心，去年11月底曾發文指有市民報稱收到來電顯示為「+852 2125 2125」或「+800 2125 2125」的電話，冒充衞生署疫苗接種計劃查詢電話2125 2125，該來電預錄語音來電，訛稱市民於較早前接種第一及第二針新冠疫苗時登記的個人資料記錄有誤，因此未能接種第三針。電話其後轉駁至另一名假冒內地執法人員的騙徒，意圖騙取姓名、香港身份證號碼及出生日期等個人資料。

警方提醒如接到「+852」或「+800」字首的陌生來電，即表示該來電是假扮本地來電，很可能是詐騙電話，而衞生署如需要聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身分，但不會要求市民提供任何涉及銀行帳戶資料及密碼等敏感個人資料，若巿民收到自稱衞生署人員來電，以不同理由指示市民交出個人資料以便更正紀錄時，切勿向陌生人透露個人資料、銀行戶口資料、網上銀行帳戶及密碼等，並提醒身邊親友提防受騙。如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。