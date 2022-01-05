疫苗氣泡｜消息︰食肆健康碼無需裝新App　更新安心出行助查針卡

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，政府預告「疫苗氣泡」2.24將擴展至所有食肆和其他處所。有消息指政府將研「食肆健康碼」以方便食肆前線員工檢查食客針卡，而一旦有未打針食客堂食，他與食肆同受罰。

消息稱，創科局將擴充「安心出行」現時針卡功能，以方便食肆前線員工檢查食客針卡，意味市民無需另裝新App，但「安心出行」需否加入具個人資料的針卡變相實名制？消息人士指，「安心出行」非用作即時追蹤用戶的出行情況，因此並無表面證明與實名制有關聯。



▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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研發加入類似「健康碼」功能 以顏色區分是否已打針

香港餐務管理協會主席梁振華表示，食肆檢查食客針卡涉及大量人手，在查核「安心出行」，前線員工需以智能電話等，掃瞄食客針卡的二維碼，認為程序繁複。他指，昨日已向食衞局反映業界顧慮，獲局方回應指，會建議創科局研發類似「健康碼」的應用程式，以顏色分類已打針和無打針的食客。

但有消息人士透露，創科局不會推出新App或類似「健康碼」的應用程序，指現時「安心出行」已可加入疫苗接種記錄，當局將於安心出行「化繁為簡」改善功能，以方便食肆前線員工檢查食客針卡。

資科辦︰有消息會遲啲公布

對於食肆健康碼政府資訊科技總監林偉喬昨午（4日）出席一個活動時，被問到政府是否正研究推出「食肆健康碼」時，只簡單回應一句「有消息會遲啲公布」，其後沒有再作補充。

▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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「安心出行」斷網亦可加入針卡

記者嘗試以未連線上網的手機打開「安心出行」，掃瞄針紙上的QR Code，發現亦可加入成電子針卡。惟「安心出行」的用途在於通知用戶的感染風險，因此若手機不連線上網，將無法下載高風險處所的資料，與用戶的出行記錄作對比，以致無法獲得強制檢測通知，成為防疫漏洞之一。

然而若手機連線上網後，帶電子針卡的「安心出行」將自動下載資料，是否變相成為另一種實名制？消息人士指，該假設並無表面證明，強調「安心出行」並無即時追蹤用戶的出行情況。

餐飲業︰食客若全心違規 食肆亦無辦法

餐飲聯業協會會長黃家和則表示，希望能避免檢查針卡的流程過於繁複，因食肆人手有限，前線工作人員亦未必熟悉手機運作，部分食客如長者亦不懂得使用手機。他認為現今科技可解決問題，例如藍牙、RFID功能等。

至於有餐飲業界人士於電台節目指若日後餐廳「走漏」，讓無打針食客入場用膳，政府將同時受罰雙方。黃家和則認為，若食客全心違規，如出示截圖、假疫苗記錄等，食肆亦無辦法，「好難每個客詳細Check資料。」至於問到實名電子針卡是否解決方法，他則認為有待政府考慮。

方保僑倡改「安心出行」顏色︰無打針者顯示為紅色

方保僑則認為，政府不研發新App為合理，因現時市民可在「安心出行」和「醫健通」開啟電子針卡，「（開發）唔使嘟嘅健康碼冇咩用。坦白講會好煩，我入一次食肆咪要揸住好多App？」同時，距離疫苗氣泡實施僅餘1個多月，他認為政府推出新App的時間倉促需時，涉及研發、測試、教育市民等多個流程，「健康碼都搞咗咁耐先完善到系統。」

方保僑建議，政府可在「安心出行」的首頁增設電子針卡二維碼；或修改現時的綠色版面，已打針者則維持綠色，無打針者則顯示為紅色，甚至可制定標準，若打針超過一定日數後，則顯示為黃色。