童樂居虐兒案｜保護兒童會設獨立委員會　料月底前提交檢討報告

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，至今6名職員被捕，累計20 名兒童疑受害。香港保護兒童會事件揭發9日至元旦日（1日）始在社交網站向「童樂居」的兒童及家長們致歉。到今日（4日），該會執行委員會稱十分重視「童樂居事件」，並於昨天（3日）通過成立獨立檢討委員會，全面審視事件及機構管理與運作。



委員會主席黃嘉純指，未來將會分階段工作，首階段預計在月底前就「童樂居事件」提交檢討報告；第二階段則會審視整個機構的管治及運作後提交報告。他形容，「呢啲小朋友係社會上最弱小同無助嘅一群」，委員會一定會公平公正地致力查出事實，並爭取時間盡快完成工作，以釋除公眾疑慮。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



香港保護兒童會今指，執行委員會十分重視「童樂居事件」，並於昨天通過成立獨立檢討委員會，全面審視「童樂居事件」及機構管理與運作。

黃嘉純形容，「呢啲小朋友係社會上最弱小同無助嘅一群」，委員會一定會公平公正地致力查出事實，並爭取時間盡快完成工作，以釋除公眾疑慮。（黃寶瑩）

料月底就事件交第一階段檢討報告

委員會主席黃嘉純指，明白公眾廣泛開注事件，今次會議就委員會確認了職權範圍、檢討方向及工作時間表，未來將會分階段工作。首階段預計在月底前就「童樂居事件」提交檢討報告，會方亦已聘用了專家翻看閉路電視。第二階段則會審視整個機構的管治及運作後提交報告，包括保護兒童會現時轄下其他設施是否符合法規和服務要求，以及評估員工心理和情緒狀態提供適切支援，並就防止同類事件再發生提出具體改善建議及指施。

黃嘉純形容，「呢啲小朋友係社會上最弱小同無助嘅一群」，委員會一定會公平公正地致力查出事實，並爭取時間盡快完成工作，以釋除公眾疑慮。

香港律師會前會長黃嘉純出任主席

獨立檢討委員會由香港律師會前會長黃嘉純出任主席，成員包括小童群益會前總幹事羅淑君、瑪麗醫院精神科前部門主管陳國齡、醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓、香港聖公會福利協會副總幹事文孔義及社會福利署前高級臨床心理學家周寶玲。

今傍晚召開首次會議制訂未來工作及時間表

香港保護兒童會稱，黃嘉純多年來積極參與社會事務，公正不阿，以其專業背景及豐富公職經驗，有助快速妥善推進檢討工作。獨立檢討委員會將於今天傍晚召開首次會議，制訂未來工作及時間表。

保護兒童會元旦日聲明：對我們的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意

保護兒童會在元旦日晚上在facebook稱，重申對事件感到極度痛心，並對「童樂居」的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意。

▼12.26涉虐兒保護兒童會員工提堂▼



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▼4名保護兒童會員工12.31提堂▼

