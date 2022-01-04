Omicron｜初確診測量師上周四到訪西九M+　或多達萬人要檢測

Omicron變異病毒株來勢洶洶，本港今(4日)新增39宗確診，初步確診則少於50宗，當中包括一宗源頭不明、懷疑帶有Omicron的初步陽性個案，患者是於北角理文商業中心13樓A室工作的42歲男測量師，是兩個多月以來，再出現本地不明個案。港府晚上圍封其居住的屯門翠寧花園第2座，全廈居民均需接受強檢。

據了解，他於潛伏期間曾到訪西九文化區M+，翻查資料顯示，M+自11月開幕以來，日均入場人次約1萬人，據此推算，相信曾與測量師同日到訪參觀、需接受強檢的市民人數眾多。西九文化區管理局晚上回覆指，知悉一名初步確診患者曾於去年12月30日(上周四)下午1時至4時到訪M+博物館。

管理局建議所有M+員工、以及曾於上述時段在博物館逗留的管理局員工接受病毒檢測。所有前線員工在未確認檢測陰性結果前不會返回M+工作，因此M+明日（5日）需要閉館一天。



▼1.4屯門翠寧花園第2座封區檢測▼



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染疫測量師料帶Omicron變異病毒株 源頭不明

衞生防護中心今午接獲本地源頭不明初步陽性個案，患者為42歲男測量師，與太太及女兒居住在屯門翠寧花園第2座，在北角理文商業中心13樓A室（麥理倫香港有限公司）上班，無出入高危地方包括又一城或望月樓，亦沒有接種新冠疫苗。

患者1月2日出現發燒及頭痛病徵，1月3日向私家醫生求診，同日接受深喉唾液樣本檢測，今午證實為初步陽性個案，並涉及N501Y及T478K變異病毒株。他入院後的Ct值下降至18。中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。

M+各大展區一覽：



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M+博物館平均每日1萬人參觀 周三閉館

M+博物館於去年11月12日起正式對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。M+日前宣布，由於聖誕及新年前夕及假期預計參觀人數眾多，由去年12月起博物館不接待沒有預約的訪客入場參觀，換言之，所有曾到訪市民均有預約紀錄。

翻查資料顯示，西九文化區管理局M+董事局主席羅仲榮於11月中曾指，日均入場人次達至約1萬人，據此推算，相信今次涉及的強檢人數甚廣。