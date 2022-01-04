Omicron｜新增39宗個案　初確診約50宗　國泰空姐兩家人中招

Omicron變種病毒株來勢洶洶，衞生署衞生防護中心今（4日）公布，新增39宗確診個案，36宗屬輸入個案、3宗與輸入個案有流行病學關連。其中又一城望月樓群組再多一名食客確診，患者為居於大圍恒峰花園二座的66歲退休婦人，累計６人染疫，當局下午公布另一居於馬鞍山患者的13歲女兒也初步確診；餘下兩宗關連個案為確診28歲國泰空姐的兩名同住家人，除了35歲男家人，另一為62歲女家人，他們均無涉及望月樓。

本港至今累計確診個案12,690宗，涉及Omicron的個案則合計114宗。初步確診少於50宗。



新增的39宗確診個案中，共有3宗個案與輸入個案有流行病學關連，依次為#12746、#12747及#12754。當中包括屬於望月樓群組、居住大圍恒峰花園二座的66歲退休婦(#12747)。她於上月27日下午約12時半至1時半到望月樓用膳，同月31日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，今月2日發病，其後檢測結果呈陽性。她已接種兩劑科興疫苗。

#12746及#12754則是早前輸入個案、獲豁免檢疫28歲國泰空姐(#12676)的同住家人，近期沒有外遊，均屬於無症狀感染。#12746涉及一名35歲男病人，同住北角南天大廈，在竹篙灣檢疫期間檢測呈陽性，該男子在紅磡都會大廈工作，並曾到訪多區食肆，遍佈紅磡、銅鑼灣、北角、尖沙咀等。#12754則是62歲女病人，沒有病徵，於1月1日被界定為密切接觸者，並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，翌日抽取的樣本檢測結果呈陽性。兩人均沒有接種新冠疫苗。

該名國泰空姐(#12676)上月27日由美國洛杉磯抵港後獲豁免檢疫，曾居於東涌映灣園映濤軒6座，並返回北角南天大廈居住，她去年12月29日出現病徵，去年12月30日向私家醫生求診，結果驗出病毒，並帶有N501Y及T478K變種病毒株，其住所早前已封區強檢。

▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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▼1.1 北角南天大廈封區檢測▼



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此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12620至12629、12673及12708均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及8男4女，年齡介乎1至61歲，9人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測呈陽性，3人於檢疫期間檢測結果呈陽性。連同上述個案，香港至今共錄得114宗涉及Omicron的個案。

再多五條線熔斷 包括國泰首爾及哥華飛航線

另外，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止以下航空公司從同一地點抵港的客機在今日至1月17日期間着陸香港：

-國泰航空營運於1月2日由韓國首爾飛抵香港的航班（CX419），有3名乘客經抵港檢測呈陽性



-印度航空營運於1月2日由印度德里飛抵香港的航班（AI1314），有3名乘客經抵港檢測呈陽性

-加拿大航空營運於1月2日由加拿大溫哥華飛抵香港的航班（AC007），有4名乘客經抵港檢測呈陽性

-泰國國際航空營運於1月2日由泰國曼谷飛抵香港的航班（TG600），有5名乘客經抵港檢測呈陽性；及

-菲律賓亞洲航空營運於1月2日由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班（Z21264），有8名乘客經抵港檢測呈陽性