居屋2022｜將軍澳昭明苑背向山景　10分鐘行到坑口站　社區設施多

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會將推售新一期居屋，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，合供8,926伙，以51折發售。

將軍澳昭明苑位於昭信路一幅前綠化用地，屬於「插針樓」，背向綠油油的山坡，景色令人心曠神怡，而該地理位置亦不俗，雖然位處坑口邊陲，但距離港鐵坑口站僅約10分鐘步程，港鐵站一帶商場林立，食肆、超市、街市等一應俱全。另外，將軍澳近10多年急速發展，因此區內社福、休憩設施等亦十分完善，相信能滿足到居民日常所需。



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最平169萬可入場

昭明苑位於將軍澳昭信路，該用地前身是一幅綠化地，2018年改劃為住宅用地，以興建一幢居屋「插針樓」，樓高40層，旁邊亦會設有平台花園和停車場。該屋苑共有594伙，實用面積283至461平方呎，入場價為169萬元，最貴的單位則335萬元，平均呎價6,920元。昭明苑預計關鍵日期為2024年9月30日，亦即該苑將作樓花發售，最快要兩年半後才有望入伙。

昭明苑用地前身為綠化地，因此屋苑背向綠油油的山坡，前方則面向多個公營房屋，包括一條馬路之隔的煜明苑、和明苑、顯明苑和明德邨等，旁邊亦有村屋田下灣村與佛頭洲村，因此附近交通、商場、社福設施等配套亦相當齊備，屋苑本身亦會設有休憩設施及兒童遊樂場。

屋苑附近有大量巴士站及小巴站，有巴士和小巴路線往來將軍澳及其他地區，該苑距離港鐵坑口站約10分鐘步程，交通相當便捷。政府亦擬在昭明苑旁的港鐵通風樓增設過路處以及行人路，估計屆時可再縮短步程。

食肆商店林立

坑口站一帶亦有多個商場林立，包括新寶城、東港城、TKO Gateway、厚德商場和明德商場等，內有不同食肆，包括一籌難求的壽司郎，相信已足夠居民醫肚，商場內亦有多間超市，包括百佳、惠康和一田等，而在兩個屋邨商場內，亦有濕貨街市，可以買菜和日常用品。

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至於社福設施方面，約10分鐘路程外，便是坑口文曲里公園，內有草地滾球場，在明德邨附近亦有培成花園、坑口體育館，內有羽毛球場、籃球場、健身室、兒童遊戲室和室內緩跑徑等，旁邊亦有將軍澳醫院，相信已足夠應付生活所需。