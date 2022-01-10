居屋2022｜啟欣苑最細單位186呎　僅大過泊車位　高層料遠眺海景

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會將推售新一期居屋，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，合供8,926伙。

其中位於啟德的啟欣苑，預料會在2024年底落成，將提供1,804伙，是今期第三大屋苑，入場費僅124萬元，惟平均呎價卻達8,530元。該屋苑最細的單位只有186至189平方呎，是7個屋苑中最細，比一個標準車泊車位稍大，細單位更佔該屋苑整體單位17%。

啟欣苑鄰近港鐵宋皇臺站，過海到金鐘上班車程亦僅20多分鐘。該屋苑亦位處九龍城和啟德中間，街市、超市、食肆、社福設施等一應俱全，房委會亦擬興建多個零售大樓和附屬設施大樓，相信能滿日益膨脹的需求。

另一大亮點是，啟欣苑距離啟德遊郵碼頭約20分鐘步程，相信高層單位可遠眺海景，但該區多個地盤有待落成，相信入住初期會沙塵滾滾。



居屋2021逐一睇：



啟欣苑位於沐禮街，屬於啟德2B區，涉及2幢住宅大樓。屋苑共提供1,840伙，最細的單位只有186至189平方呎，是7個屋苑中最細的單位，細單位更佔該屋苑整體單位17%，入場費最低為124萬元，是今期中最便宜，惟平均呎價卻達8,530元，是繼北角驥華苑外，最貴的屋苑。啟欣苑的預計關鍵日為2024年12月31日，亦即屋苑將作樓花發售，最快要近3年後才有望收樓。

座落啟德新發展區的啟欣苑，鄰近新通車的屯馬綫宋皇臺站，步出A出口後，便能看到地盤正在施工，與屋苑約3分鐘步程之隔便是宋皇臺公園巴士站，有多輛巴士前往港、九、新界各區。

鄰近啟德體育園

鄰近亦有多個地盤，包括另外5個一字排開的居屋項目，以及啟德體育園等，除了體育園預計會在2023年落成外，其預項目將會在稍後幾年間落成，相信在入住首幾年將會沙塵滾滾。不過，該屋苑與啟德郵輪碼頭僅1.5公里，高層住戶有機會遠眺到維港海景。

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該苑與九龍城亦僅兩條大馬路之隔，經港鐵站徒步走到九龍城街市亦僅10分鐘，街市對出的衙前塱道，蔬菜、凍肉和雜物店亦一應俱全，再向前走5分鐘，便可到達九龍城廣場，AEON日式超市佔兩層，相信足夠補足市民的生活所需。

有「小泰國」之稱的九龍城更是食肆林立，亦有茶餐廳、日本菜等不同菜式的餐廳，相信居民每晚都有口福，區內亦有不少咖啡廳，假日想與朋友坐下閑聊也有不少選擇。

屋苑亦毗鄰多個遊樂場，包括宋皇臺公園、世運花園、亞皆老街運動場，三個康文設施均是5分鐘步程內可達，公園內亦有足球場、籃球場和棋盤，附近亦有單車徑等。根據區議會文件，房委會和房協均計劃在該區興建兩座約4層高附屬設施大樓、一個濕貨街市、兩所幼稚園，以及在7個居屋地盤各一座興建零售大樓，以應付該區日益膨脹的需求。

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除了在九龍城舊區外，啟德新發展區亦有早年落成的啟晴邨、德朗邨、市建局的煥然壹居等，有屋邨商場和不同的日常用品店，與啟欣苑相距15分鐘左右步程，亦可乘搭一個站到啟德站。鄰近啟德站亦有新開的啟德大道公園，除了有超大草坪，亦有極具創意的遊樂場，相信是家長福音，假日可帶小孩子「放電」。

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啟欣苑另一大賣點，是屬於有「四大名校網」之稱的34校網，區內有多間中小學傳統名校，包括聖羅撒學校、保良局何壽南小學、喇沙書院、瑪利諾修院學校、華英中學等。