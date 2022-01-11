居屋2022｜安達臣道安秀苑中高層享維港景　交通須轉駁有待改善

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會將推售新一期居屋，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，合供8,926伙。

五一折發售的新居屋，其中位於觀塘的安秀苑位於前安達臣道石礦場用地，正興建兩幢34層高住宅，是用地8個屋苑中，最早落成、入伙的屋苑。用地位處山上，因此中層單位以上可遠眺維港海景，視野一望無際，但可能會相對潮濕。不過亦因該區正逐步發展，用地上的配套、社福設施有待落成，居民初期或要借助鄰近的安泰、安達邨等屋邨商場添置日常用品。



居屋2021逐一睇：



安秀苑位於安達臣道新發展區，地盤正在興建兩座34層高的住宅大廈樓。安秀苑將提供1,906伙，實用面積介乎279至479平方呎，入場費為153萬元，最貴的單位售325萬元，呎價6,590，是繼東涌裕雅苑外，呎價最低的屋苑，惟預計關鍵日期為2024年11月30日，亦即在兩年後才有望收樓。

屋苑座落前石礦場用地，山上空無一物，全為地盤，鄰近有另外7幅用地將興建公營房屋，預料整個山頭將容納約2萬人，當局將於山頭興建行人路和行車路等，亦有小學、中學和社福設施等，而山頭的另一端亦會有人工蓄水湖。由於屋苑位處山上，相信中層單位開始，可享無死角維港景，遠眺煙花夜景，惟低層單位的視野將遭安達邨、秀茂坪邨等公屋阻隔。

安秀苑鄰近安泰邨、安達邨和秀茂坪邨等多個公共屋邨，兩條連接石礦場和安達邨的行人連繫設施，預料將於2023年落成，居民屆時可徒步走到安達、安泰商場，內有街市和商場可供買菜和日常用品。鄰近的屋邨商場亦有食肆等，相信可滿足日常所需。

在安泰邨和秀茂坪邨旁，亦有秀明道公園、兒童遊樂中心和遊樂場等，再走約5分鐘便是曉光街體育館，但預料未必足以應付該區急速膨脹的需求。

將新建公共交通總站

除了商場、社福設施供不應求，該苑的交通亦相較今期其他屋苑遜色，當局擬於石礦場用地內的北端興建公共運輸總站，以容納專營巴士及專線小巴服務，預料會在2022/23年完成，相信在入伙初期便可提供服務。

另外，居民亦要到安泰邨的巴士站，乘車到港鐵彩虹站、旺角、荃灣西站、藍田站和觀塘等，再轉駁其他交通公具上班、上課。