4人涉串謀刑毀輕鐵設施案　官裁定3名男被告罪成　案押後判刑

警方3年前在屯門一帶截查一部私家車時，搜出鐵錘及螺絲批等物品，並有印有警務人員資料的街招，事後從車上的行車紀錄儀中，發現3男1女曾在車上討論損毀輕鐵站的設施，4人因而被控串謀刑事毀壞罪。案件今(5日)在區域法院裁決，法官姚勳智認為4人雖然均有參與想毀壞設施的討論，惟至女被告下車後，3男才正式討論行動細節，並似已達成協議，故只裁定3男罪成，並把案押後至1月27日判刑，以候各人的背景報告。



四名被告：李鈞浩（24歲，眼鏡店店主）、張溱煒（24歲，網球教練）、李懷恩（23歲，市場行政人員）及莊詩慧（25歲，女，製圖師），全被控一項串謀刑事損壞罪，指他們在2019年9月5日，串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。首3被告罪成，莊被裁定罪名不成立。

警截查發現車上有鐵錘等工具

案情指，警員當日凌晨在屯門截停一車私家車，當時車上只有3名男被告，警員並在車上發現鐵錘、螺絲批、扳手和鉗等工具，同時亦檢取了車內行車記錄儀作調查，發現當晚眾人在車上的對追，亦從被告的手機資料發現女被告亦曾參與討論，談話內容包括：途經路線、如何破壞輕鐵站，及逃走路線等。

女被告下車後才有清晰意圖

姚官在裁決時指，錄音記錄顯示4人曾一同商討計劃，包括破壞哪個輕鐵站設施，及如何逃避鏡頭等，但及至女被告下車後，餘下人等才討論行動內容。姚官認為3名男被告的對話，顯然已達成協議，並具有清晰意圖，包括鎖定屯門碼頭輕鐵站的設施為目標，並定下逃走及變裝路線等。故只裁定3名男被告罪成。

案件編號：DCCC 720/2020