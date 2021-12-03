首10個月非禮強姦案大升約50%　鄧炳強：發生在公共交通上增多

保安局局長鄧炳強今日（3日）公布今年首10個月罪案數字，總體罪案比去年同期上升0.9%。在各類罪行中以非禮及強姦案升幅最高，分別比去年同期增加55.9%及47.8%。鄧炳強指，在強姦案的大部份案件中，受害人與被告是認識，故當局亦加強宣傳，包括保護自己等訊息。

在犯罪被捕人數方面，10至15歲少年罪犯及16至20歲青年罪犯均比去年同期下跌，不過內地非法人境者則急升177.3%，達122人。



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暴力案件按年多3%

鄧炳強今日指，今年首10個月總體罪案數字為53,340宗；而暴力罪案則為7,980宗，比去年同期升3.1%。各類劫案，包括銀行劫案、持真槍劫案等，則錄105宗，比去年同期減56.6%。

在各種罪案中，非禮案升幅最高，今年首10個月錄837宗。鄧炳強表示，在公共交通上發生非禮案的數字亦有所上升，故會加強宣傳在交公共交通上遇到非禮案是怎樣處理。而在兇殺案方面，今年首10個月錄20宗，比去年同期增33.3%。

70%詐騙案與網上騙案有關

另外，詐騙案亦比去年同期急升21.2%，錄15,636宗。鄧炳強稱，當中70%詐騙案與網上騙案有關。詐騙案方面，援交、網上情緣、網上求職及投資騙案分別80%至近4倍不等。他強調詐騙案件除了調查工作外，預防亦非常重要，故當局大力宣傳，反詐騙協調中心亦成功阻止騙案。

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指不少大麻二酚（CBD）產品含毒品成份

嚴重毒品罪行則比去年同期增45.3%，錄1,287宗。鄧炳強特別指出大麻情況，稱涉及348宗，升幅達74%，拘捕人數亦增加近一倍。他強調「本身大麻就係毒品，有上癮，有明顯禍害」。雖然大麻二酚（CBD）目前未列為毒品，不過警方化驗發現不少CBD產品實際上含被列為毒品的四氫大麻酚（THC），故早前採取執法行動。