劉宇隆料數日內就降低科興接種年齡達共識　促政府加開接種中心

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，料衞生署輆下的科學委員會最快於數天內就下調接種科興疫苗的年齡下限達共識。他認為政府應跟貼市民接種的意願，開放更多疫苗接種中心，希望將每日接種人數推高至3萬人。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，變種病毒株Omicron的傳播速度快，可能出現海嘯式爆發，擔心本港會出現第六、七波的疫情。他指，收緊防疫措施為「買時間」，需要靠疫苗減輕可能出現的醫療壓力，而主要將焦點放在長者疫苗覆蓋率。

他指，期望衞生署輆下的科學委員會最快於幾天內商討並得到共識，下調接種科興疫苗的年齡下限。他提及，過去數日市民需要排隊接種疫苗的情況不理想，政府應加開更多疫苗接種中心，希望可以將每日接種疫苗人數推高至3萬人，一個月內就可以為大約100萬人接種。他強調，接種疫苗非為防感染，而是防重症，否則市民會與期望有落差而抗拒打針。

▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼

