收緊防疫措施｜昂坪纜車周五起停運提前保養　社區會堂停開2周

Omicron殺入社區，政府周三（5日）公布收緊防疫措施，包括周五（7日）凌晨起會全面禁止晚市堂食，主題公園、酒吧等關閉至少14天。多個政府場地陸續宣布從周五起關閉，昂坪纜車亦宣布將提前於周五起展開維修保養工程，纜車服務將於維修保養工程完成後視乎情況重新開放，而昂坪市集則由今日（6日）起暫停開放至1月20日。



昂坪纜車將提前展開維修保養工程，昂坪市集亦由即日起暫停開放至1月20日。（資料圖片／羅君豪攝）

水務署公布由周五起至1月20日，前深水埗配水庫、即主教山配水庫的導賞團及「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動取消，及水知園（水資源教育中心）暫停開放。水務署呼籲市民如非必要，盡可能減少到訪其客戶服務中心及文件管理中心使用服務。

社區會堂及社區中心明日起暫停開放至1月20日

民政事務總署公布，所有社區會堂及社區中心，除用作臨時避寒中心外，將於周五起暫停開放至1月20日。食物環境衞生署轄下的衞生教育展覽及資料中心，以及食物安全中心傳達資源小組，同樣將於於周五起會暫停開放至另行通告。

運輸署3場車牌拍賣會延期

運輸署原訂於1月8日及1月15日舉行的傳統車輛登記號碼拍賣會，及1月9日的自訂車輛登記號碼拍賣會將延期舉行，申請人稍後會收到運輸署通知有關拍賣會改期的詳情。

昂坪纜車提前於周五展開維修保養工程 昂坪市集室內景點今起停開至1月20日

昂坪360公布，原定於1月17日開始進行的纜車維修保養工程，將提前於周五展開，纜車服務將於維修保養工程完成後，視乎情況重新開放。而昂坪市集內的室內景點則根據政府的防疫指引，於今日開始暫停開放至1月20日。

持有昂坪360纜車門票或套票的賓客，可留意官方網站以查閱退票安排。而所有有效日期為今年1月7日或之後的「360 全年通」，將於纜車服務恢復營運當日起，按暫停開放的日數，自動延長。而於纜車服務暫停期間，未能享用港人生日優惠的賓客，可於纜車服務恢復正常當日起計之一個月內，再次免費享用來回纜車旅程一次。

▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼

