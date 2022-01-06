巴籍漢涉性侵9歲智障女　事主母見二人在床拍照後報警　企姦罪成

巴基斯坦漢涉於三年前收留友人的女友及兩名孩子，在其租用的賓館房間居住，其中一名9歲女童的智力如不足3歲的孩子。巴漢涉趁女童母外出洗衣服，在房內強姦女童，女童母回房揭被見二人在床，母拍下照片後帶女往報警。巴籍漢被捕反稱女童突主動摸他的褲子。巴漢否認強姦罪受審，陪審團經退庭商議，今（6日）一致裁定被告強姦罪不成立，但以6比1比數裁定他交替性的企圖強姦罪成。法官把案押後至下周一作求情。

巴基斯坦裔被告馬力AMIR Aftab(57歲)，被控於2019年10月8日，在尖沙咀重慶大廈賓館內強姦9歲女童X。他同時亦被控一項同時同地企圖強姦X的交替性控罪。

事主X智商僅如3歲小童

控方案情指，X為蒙古難民，有智力問題，雖然她案發時9歲，但她的智力相等於2歲10個月的幼童。

由於和男友分手，X母於事發當日，帶同X及X的胞兄到被告租下的賓館暫住，4人同住一個房間。X母晚上外出洗衣服，留下X、X胞兄及被告在房內。

事主母揭被見被告與事主下體並拍照

期間，X胞兄突然聽到X大叫，並發現被告在X上方，觸碰X雙腿間的位置。X母回房後，獲告知事件。她揭開被子，看到X與被告的下體，並拍下照片。她帶兩同子女離開及報警。

X向警員表示，被告曾用手指插她的私處，亦把下體插入她小便的位置。此外，被告曾更用手捂著她的咀，她則推開被告及大叫。

被告在警誡下稱，事發時是X突然主動摸她的褲子。

案件編號：HCCC50/2021