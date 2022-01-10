香港醫院早年推創新環保概念　引外來投資助節能省電減排

政府今年10月公佈《香港氣候行動藍圖2050》，提出淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢四大減碳策略，其中減少建築物的整體用電量亦是重要減碳方向之一。筆者經常接觸的醫院建築，因需維持24小時不停運作，故屬耗電量較大的建築物之一。為節省醫院用電量，當局早於2000年、減碳概念尚未在社會普及之際，已將環保概念引入醫院，由簡單如增加員工環保意識、全面改用慳電膽等，到複雜如引入專業化節能投資方案，均為其日後加大環保節能措施效益打下基礎。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



早年環保概念尚未在港深入民心之時，已有醫院提倡環保概念。筆者記得在2000年間時，有醫院內部舉辦了節能比賽，由員工提出不同的節能措施，再綜合出十大最有效節省醫院大樓用電量及能源的方法。筆者記得當年不少員工均踴躍提出簡單而實際建議，如有人提倡關掉部分電燈，有人建議將衣物或需清洗的物件作中央處理及清潔，甚至提出員工多使用樓梯、珍惜用水等，最後醫院製作了刊載相關環保小貼士名為「十項存能」的小冊子予員工參考。

今日看來，這些雖然看似是非常普通的日常環保行為做法，未必有助節省大量能源，但當時當局可謂率先提高員工環保節能意識的機構，大收宣傳教育之效。

其後醫院逐步由較易的電燈使用入手，如在院內一些光度較高的地方減少燈膽或光管數目，亦盡量以建築設計去增加室內日光照射，從而減少電燈的使用，甚至後來陸續有醫院全面將T8光管更換成更慳電的T5光管，一間醫院便涉及過萬枝光管，雖然更換成本不輕，但成功節省不少能源；亦因為當局帶頭作大量更換，亦變相令慳電照明燈具的價格變得便宜，有助持續吸引其他機構採用，共同創造出一個節能新局面。

當局亦曾以具體創新的形式作大規模節能。在約二十年前已有醫院參考外國先進的環保節能做法，邀請私人專業能源工程公司遞交節能投資方案，由對方審視醫院的能源使用及效益等，設計出節能慳電計劃。

例如以自動化程度式、以更貼近醫院空調需求，去調整冷氣開關以及使用節能光管等方法，去減少電力及能源使用，透過雙方簽訂合約名為 Performance Contracting 或譯稱 「能源績效保證合約」，通過業績承包，以減省到的電費按合約安排協議比例對分，成為該公司的投資回報，可謂一舉兩得，醫院不需額外投放資源得以成功慳電之餘，投資者亦可獲得相應報酬。相信這是當年香港首個推行這種創新「能源績效保證合約」，成功具體而更有效地去作出節能減排的例子，筆者亦不時與各業界同行分享這做法及心得，携手推展節能減排工作去保護環境。

不過，此方法未能長期有效，因醫院若出現特別或緊急服務需求，部分備用空調等系統需要重開，引致未能達至最高省電效能。其後亦陸續有新落成的醫院，在設計上已顧及了如何省電及省節能源。實際上是如何操作，下文再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

