審計報告｜政府建築物為節能加換泛光燈　項目預算增幅達300%

最新一份審計報告指出，政府整體於2018-19年度達節電目標，而機電署整體撥款下支付節能項目中，有逾半項目的核准工程預算有所減少，共減省1.3億元。不過，仍有工程超出最初預算，其中一個項目為加裝28盞節能的泛光燈，令工程預算增幅達300%。 報告指出，344幢曾獲選進行能源審核的政府建築物中，有106幢的節電表現持續低於平均值，亦有多幢政府建築物未取得綠色建築認證，建議各決策局及部門為現有的建築物申請有關認證。

至今年三月，機電署整體撥款下支付的267個節能項目中，有逾半項目的核准工程預算有所減少，共減省1.3億元，惟有47個項目的預算總額上升，共增加2,740萬元。（資料圖片／王譯揚攝）

政府預留7億元撥款予機電工程署管制的整體撥款，用以於2017-18至2021-22年度，在政府建築物逐步推行節能項目。最新一份審計報告指出，至今年三月，機電署整體撥款下支付的267個節能項目中，有逾半項目的核准工程預算有所減少，共減省1.3億元。不過，有47個項目的預算總額上升，共增加2,740萬元。

審計報告特別提及一個工程預算增幅達300%的項目，指提出有關項目的部門要求，將需更換成更具節能效益的泛光燈由33盞，增至61盞。不過，為額外換燈，須在距離地面50米以上的建築物外牆，進行大量小規模的屋宇建築工程，令核准工程預算大幅上升。

機電署回應指，賽際市場情況及投標者的定價策略難以預測，已不時更新工程預算，又已迅速將省下的剩餘撥款，轉撥至輪候名單上的其他申請。審計報告建議署方提醒向部門及工程代理，在可行的範圍內作出更準確的工程預算。

審計報告指出，政府2018至2019年度，已達到2015-20年的節電目標。（審計報告）

政府2003年起，制定四項政府建築物節能目標，及一項綠色能源目標，審計報告指出，政府2018至2019年度，已達到2015-20年的節電目標。

不過，報告又指出，344幢曾獲選進行能源審核的政府建築物中，四成建築物於2017-18年度節電表示低於平均水平，而其中106幢的節電表現，於下一個年度亦持續低於平均值。

審計報告又指，2015年至今年7月，建築署已完成34個須符合綠色建築認證規定的政府建築物項目，惟當中15個尚未取得綠色建築的最終認證，現有的政府建築物亦只有五幢取得綠建環評的最終認證。（綠建環評網站）

審計報告又指，2015年至今年7月，建築署已完成34個須符合綠色建築認證規定的政府建築物項目，惟當中15個尚未取得綠色建築的最終認證，現有的政府建築物亦只有五幢取得綠建環評的最終認證。報告建議環境局鼓勵各決策局及部門，為現有政府建築物申請有關認證。