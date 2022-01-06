晚市禁堂食｜1.7凌晨起生效　掃安心出行、餐桌隔1.5米等要求不變

變種新型冠狀病毒Omicron在社區蔓延，特首林鄭月娥昨午（5日）公布收緊防疫措施，明日（7日）凌晨起，全港食肆晚上6時後禁堂食，而酒吧及健身中心等15類表列處所則必須關閉，同時取消大型活動。食物及衞生局今日（6日）公布，在每日下午6時至翌日上午4時59分，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，受影響處所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品；以B、C及D類運作模式營運的餐飲處所的每枱人數上限分別減至兩人、四人及六人，顧客數目上限以及宴會活動人數上限則維持不變。



至於其他就餐飲業務的規定及限制則繼續維持，包括離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩；所有顧客除購買外賣外，必須掃描「安心出行」二維碼。另外，場所亦禁止進行現場表演及跳舞活動，



發言人指，食物及衞生局局長將按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲業務及表列處所發出最新指示，由明日（7日）至1月21日的十四日期間生效。發言人呼籲，餐飲業務及表列處所負責人留意有關安排，並時刻嚴格遵從第599F章的各項規定及指示，而光顧餐飲處所的顧客亦須遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。

▼1.5特首林鄭月娥公布收緊防疫措施▼



食肆在每天下午6時至翌日上午4時59分，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品。受影響處所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。餐飲業務負責人亦須於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客不應於餐飲處所毗連的地方進食或飲用飲品。以B、C及D類運作模式營運的餐飲處所的每枱人數上限分別減至兩人、四人及六人，顧客數目上限以及宴會活動人數上限則維持不變。

另外，當局亦會禁止進行現場表演及跳舞活動，以及暫停卡拉OK及麻將天九耍樂活動等。其他就餐飲業務的規定及限制則繼續維持，包括離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩；所有顧客，除購買外賣外都必須掃描「安心出行」二維碼；桌子與桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；以及處所須為進入處所的人士量度體溫及提供消毒潔手液等。

而酒吧或酒館須關閉，表列處所包括浴室、公眾娛樂場所、夜店或夜總會、卡拉OK場所及泳池等，則必須停止營業。