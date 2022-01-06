晚市禁堂食｜前BigEcho老闆劉麗萍趕及擺壽宴：好好彩！

變種病毒omicron殺入社區，香港第五波疫情一觸即發。由周五凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食；B、C、D類食肆每枱人數分別減至2、4、6人，處所內表演要暫停，暫定實施兩個星期。

臨近年尾，不少新人準備結婚，加上不少家庭及朋友聚首一堂慶祝，當中最受影響的相信是酒樓宴客、擺酒等的市民。今日（6日）是規例實施前的「最後晚餐」，前BigEcho卡拉OK董事會主席劉麗萍（Apple姐）趕及於規例前，於尖沙咀一間酒樓擺壽宴，大呼「好好彩」，不需要令朋友們感到失望。



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劉麗萍表示，昨日留意到政府公布的新規例，擔心出席的朋友們身體狀況，但另一方面想跟歌唱學生、朋友們一起慶祝，一度進退兩難，最後決定逐一致電朋友查問接種疫苗的情況，安排好座位，決定如常慶祝，成為了禁晚市堂食前的「贏家」，「噚日即刻叫酒樓要加番圍板相隔每一張枱，逐個打電話問有冇打晒兩劑疫苗，我先夠膽開生日會，其實都算好好彩，今日又係我正日生日。」她希望來年什麼壞事情也「避得過」一切順利。

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她提到，能夠與大家慶祝雖然重要，但倘若取消生日會，本來已經預約的樂隊、其他工作人員將會「冇工開」，不想令大家感到失望，所以有此決定。「其實真係慘，個個諗住賺埋錢可以過年，呢兩年已經開唔足工生活好慘。」

現場所見每張枱仍然擺放12個座位，枱與枱之間擺有一幅兩米高的透明膠阻隔，大約晚上七時，賓客陸續入場，盛裝出席，非常熱鬧，大部份人有戴上口罩才到其他枱面與朋友拍照，現場職員亦多次呼籲客人要戴上口罩才到其他枱面找朋友拍照，但部份人過於興奮，沒有理會。劉麗萍表示，現場大約有200人出席，少於原本限定的240人上限，晚餐過後，便要回到留家抗疫的生活。

另外，《香港01》記者到過同一商場的其他酒樓視察，其中東海薈的職員表示，原定今晚有新人擺喜酒，但由於新措施推出後，新人擔心到來的賓客會有隱憂，決定改期，因此提早停晚市酒席，但小菜部依然繼續運作，另一間酒樓有職員表示，今晚並沒有酒席進行，但兩間酒樓的職員同事表示，這兩天不斷收到客人電話查詢改期等事宜，忙過不停。