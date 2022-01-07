高官派對｜梁子超轟政府內部缺危機感　社區火頭處處籲市民留在家

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示，多名高官出席港區全國人大代表洪為民的生日聚會，反映政府內部無危機感，而日前收緊的防疫措施作用有限，亦未能向社會傳遞危機感，「病毒唔係晚上6點後先活動，帶口罩都唔係刀槍不入。」

他指，現時社區已「火頭處處」，政府最重要應「救火」，於未來兩周大眾應盡量留家。



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對於多名高官出席港區全國人大洪為民的生日聚會，呼吸系統專科醫生梁子超指室內大型聚會有風險，但風險高低視乎初步確診的患者病毒量、會上的活動等，包括有否脫下口罩。他表示事件反映政府內部無危機感，而日前收緊的防疫措施同樣未能向市民傳遞危機感。他提醒，市民不應該以為政府的「快、狠、準」措施有用，質疑禁晚市堂食的安排，「病毒唔係晚上6點後先活動，」而病毒亦不只出現在高危地方，而戴口罩及做好食肆通風等亦非萬能，「帶口罩都唔係刀槍不入。」

他指未來兩周公眾應盡量留在家，質疑政府未有安排停課及公務員在家工作，認為一至兩周的停課總比需要長期停課好，而政府亦應帶頭容許非必要工作的公務員在家工作，並提醒他們避免非必要外出。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片／譚威權攝）

他指，變種病毒株Omicron傳播速度快，於一日內可以傳播兩代，形容為「超級跑手」。他指若以傳統的追蹤模式，而未有減慢病毒傳播速度下，難以追到全部傳播鏈；而於兩周後傳播鏈將會變得模糊，屆時將「無能為力」。

他提及，確診空姐媽媽於上月底曾到多個地方，於一星期內已有多宗相關個案。他建議當局應多層追蹤，並鎖定一部份的人，而一旦在有社區傳播應考慮禁於公眾地方除口罩。

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