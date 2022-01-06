Omicron｜教會聚會兩印傭先後染疫　張竹君：憂已廣傳僱主或朋友

變種病毒株Omicron殺入社區，本港今(6日)新增33宗確診，當中28宗屬輸入個案，其餘5宗與早前確診個案相關。初步確診則超過30宗。

新增確診者包括屬於國泰空姐母親（#12754）維圍跳舞群組、曾參與涉及近百人教會聚會的印傭，同場另一印傭、居於大埔舊墟美新大廈的印傭，同樣初步確診，兩人期間曾有擁抱。本港相繼有外傭染疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，情況令人憂慮，憂慮或已傳播至僱主或其他朋友，正循該教會展開追查，未來一至兩周相當關鍵。至於需否實施外傭「禁足令」，她則指，相信政府會按情況考慮。



本港相繼有外傭染疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，情況令人憂慮。(資料圖片)

張竹君指，現時情況令人憂慮，由於近日不少外傭確診個案似與早前確診個案相關，當局正檢視傳播方式，包括有否前往同一教會、餐廳或跳舞，不排除稍後有更多關連個案。她又提到，正循確診外傭曾前赴的教會追查，憂慮或已傳播至僱主或其他朋友，故當局正積極追蹤。



被問到要否大規模進行外傭檢測或實施外傭「禁足令」，她提到，外傭情況「係比較(令人)擔心」, 如有更多外傭相繼確診，當局將不排除一切措施，她亦相信政府會按情況堵截。她又指，未來一至兩周相當關鍵。

至於天后陸田園餐廳小廚食客追蹤情況方面，張竹君指，要追蹤餘下10名尚未成功聯絡的食客有一定困難，雖然部分食客有使用八達通，但並非個人八達通；即使成功取得聯絡方法，惟部分食客手機未能接通，故呼籲曾到訪食客完成檢測後，主動聯絡衞生防護中心。

此外，今日新增的確診個案涉及居於港島的長者，被問到會否憂慮造成長者間爆發，她則指，不少個案有進行晨運活動，亦有相聚活動或聚餐，由於不少確診者事前未有接種疫苗，故建議長者盡快打針。至於需否收緊戶外運動「口罩令」，她則指，佩戴口罩是重要的保護措施，特別是身處室內，倘在戶外且有一定距離者則風險較低，相信港府會因應情況考慮。

▼1月6日強制檢測公告詳情▼



+ 4