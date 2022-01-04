的士荒｜保險業的士業務16年內蝕足11年　濫索償、包攬訴訟最致命

的士保費貴問題持續多年，市佔率達六成的龍頭公司泰加保險，近日更突然通知車主於7日通知期後「退保」。雖然有其他保險公司願意暫時承保，但「冰封三尺，非一日之寒」，的士保險問題潛在更多深層次問題。翻查資料，在2005至2020年的16年間，保險公司於的士業務中，有11年錄得虧損，保費亦因此在近年持續上升。

立法會曾探討的士車保問題，總結出包攬訴訟猖獗、及司機駕駛安全兩大問題，導致的士保險業務索償成本增加。有的士業人士坦言，行內確有人濫用保險，動輒索償，甚至與律師合謀涉包攬訴訟的情況；另外司機質素參差，部份過於依賴電話接客，令意外率上升。有業界人士透露，其實之前本港不少保險公司，已拒絕接受的士新保單；部份意外較多的的士，亦無法續保。



的士保費連年加價的問題縈繞多年，2021年立法會更曾召開交通運輸業保險事宜聯合小組委員會會議，討論運輸業界購買汽車保險的事宜，尤其的士業面對的困難。會議文件引用保監局的資料，當時市場上有8家保險公司承保的士保險，在2005至2020年的16年間，有11年錄得承保虧損。

保費急升 變化比率達雙位數

資料又顯示，保費有上升的趨勢，2019年的綜合保險平均保費已較2018年增9.8%；到2020年時，再按年升20.9%，達到33,902元。第三者保險平均保費亦同樣上升，2019年先升7.5%至22,210元，到2020年再增17.9%，達26,189元。

參考保監局數字，2016至2020年的士綜合保險的業務承保利潤一直下跌，甚至在於2017年起錄得虧損，即使去年情況有所好轉，但仍然合共蝕逾4,000萬元。

根據小組委員會提交的報告，保費昂貴的原因，主要是因的士保險業務持續錄得虧損，歸究部份司機不良駕駛行為，及保險詐騙和包攬訴訟個案所致。報告又指，雖然2015至2019年第三季，只有兩宗檢控涉及包攬訴訟，但實際上，包攬訴訟的違法行爲是越趨猖獗。

（香港01製圖）

另外，由2016至2020年，每年涉及的士的交通意外，平均每年約4,000，其中2019最高達4,198宗；2020年疫情下雖然下跌至3,408宗，不過致命意外卻增至5年新高的21宗。

有駕駛多年的的士司機承認，業內確有人濫用保險，動輒索償，「係咪都話受傷」，要求領取多日醫生紙，再向保險公司索償，而且情況愈來愈嚴重，甚至與相熟律師合謀處理申索大額款項，有包攬訴訟之嫌，結果保費不斷增加。

另一名不願透露姓名的業內人士表示，過往的士保險索償時，毋須提供「車cam」片段，坊間有「撞車黨」故意被的士碰到，然後要求賠償。他批評，的士司機質素良莠不齊，車行及打理人又管理不善，未有適當地培訓司機，只教導依賴電話程式接客，忽略傳授正確駕駛態度，結果不少新手司機駕駛時分神注視電話，易生意外。

他又指，由於收入下跌，部份轉為「折頭的」，但需要更長工時維持生計，結果同樣令意外率提升。他透露，其實去年保險公司已拒絕承保新保單，續保亦要視乎往績，如意外過多未必續保。