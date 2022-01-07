晚市禁堂食｜廟街煲仔飯人龍不再　店員估計全晚或「一個客都冇」

變種病毒Omicron殺入社區，政府宣布由今天（7日）起禁晚市堂食14天，市民、食肆都叫苦連天。在佐敦廟街一帶的煲仔飯店，過往每逢入冬晚上便有大量客人專程前往，誇張時每間分舖擠滿客人之餘，每間店外都會排起長長人龍，但在禁堂食令之下，此情此景在今年冬天不再復見。



過往每逢入冬晚上，煲仔飯店舖擠滿客人之餘，店外都會排起長長人龍。但在禁堂食令之下，此情此景在今年冬天再不復見。（呂諾君攝）

旺店不見人龍 門巿入夜冷清清

在寒冷天氣下吃一口熱騰騰的煲仔飯，相信不少香港人都有試過。眾多「名店」之中，廟街的煲仔飯店尤其出名，如興記、四季、宏興美食館等店，在整條街上都有分舖，過往每年冬天，炭燒煲仔飯的香味都會在廟街一帶繚繞，令排隊等候的客人更加飢腸轆轆。不過今年的冬天不太寒冷，再加上一場疫症以及無數次收緊防疫措施，廟街煲仔飯店與大部分食肆一樣，早已變得五癆七傷。

食店員工：全個香港都係咁慘

首天禁堂食令再度生效，今日傍晚時份，廟街煲仔飯店的職員沒有如以往般，開始忙碌準備晚市，相反他們十分悠閒地在店內守候，望着幾乎空無一人的街道。有店員表示，過往他們客人排長龍「排到好遠」、「等一個鐘先有位」；但客人平日多數在六時後才來，「叫政府補錢啦！全個香港都係咁慘。」如今沒有晚市，而煲仔飯很難外賣，他們預計或會全日「一個客都冇」，只希望能盡快捱過這14天。

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與禁堂食令實施前的一夜相比，飲食業巿況可謂有天淵之別，食店昨日大收旺場，尤其是自助餐食肆更加是人頭湧湧，傍晚過後座無虛席，當中食肆林立的旺角創興廣場，升降機地下大堂大排長龍，每間食肆均有大量食客等候入座，然而一夜過後，飲食業即遇寒冬，有部分食肆乾脆不做夜巿，下午5時後直接關門，節省開支。