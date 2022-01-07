洪為民生日宴│食環署查宴會餐廳　出席者有否戴口罩、掃安心出行

洪為民生日宴會爆疫，逾百名出席的高官及立法會議員今日（7日）須赴竹篙灣檢疫中心隔離，食環署發言人表示，正就灣仔一間食肆日前舉行的宴會活動展開全面調查，即涉事的Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。



調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，目的是確定是否有人違反法例規定，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。



▼涉事的Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant▼

洪為民生日宴會爆疫，一批高官及立法會議員今日（7日）須赴竹篙灣檢疫中心隔離。晚上特首林鄭月娥就大批官員出席洪為民宴會發聲明指會了解13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，又指指示所有接受檢疫的官員不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫。

聲明發出後約一個多小時後，食環署發言人表示，正就灣仔一間食肆日前舉行的宴會活動展開全面調查，即涉事的西班牙菜餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。發言人表示，本月3日於該店的宴會活動陸續出現新型冠狀病毒病確診或初步確診個案，多名出席人士需要接受隔離檢疫，活動情況被廣泛報道。由於初步資料顯示可能有違反防疫規定的情況，衞生防護中心已經將個案和相關資料轉介予食環署跟進；署方即時展開全面調查。

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當中，調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，目的是確定是否有人違反法例規定，特別是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。

發言人指，因應疫情，食環署已多次發信予所有餐飲業務處所負責人，提醒他們須嚴格遵從各項防疫規例及限制。發言人強烈呼籲這些處所負責人切勿鬆懈，市民亦須遵守餐飲處所內有關群組聚集及佩戴口罩的規定及指示，而涉事食肆持有普通食肆臨時牌照，登記以D類運作模式營運。