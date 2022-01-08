初確診外傭曾到青衣商會將軍澳幼稚園接送少主　停面授兩日

新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組。屬「維園跳舞群組」的確診印傭的密切接觸者、居於將軍澳安寧花園的44歲印傭，在竹篙灣檢疫期間發病，周五（7日）初步確診。該名外傭負責照顧一名幼稚園少主，在區內就讀的青衣商會將軍澳幼稚園，校方周五向全校家長發通告，指為安全計，學校於下周一、二（10日及11日）暫停面授課堂。



外傭周一至三曾到學校接送小朋友

一名在銅鑼灣東寧大廈僱主家工作的3歲印傭，料被帶病到訪的國泰空姐的母親傳染。她在元日及翌的潛伏期曾到北角海景大廈Bethel Fellowship Limited進行教會活動，兩場共有93教友，均是外傭，全被列送往竹篙灣檢疫。

衞生署周五公布一名44歲印傭初步確診，她於僱主在安寧花園的住所工作。

初確診外傭居於將軍澳安寧花園。(資料圖片)

青衣商會將軍澳幼稚園周五在發出的通告中表示，於下午5時收到幼A班一位家長通知，其外籍傭工經檢測後確診感染新型冠狀病毒。該外傭於本周一至周三（1月3日至5日）曾到幼稚園接送小朋友，家庭現時需檢疫隔離。

▼1.4銅鑼灣東寧大廈封區檢測▼



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青衣商會將軍澳幼稚園發通告，學校於下周一、二（10日及11日）暫停面授課堂。

學校方在通告中表示，為安全計將於下周一、二（10日及11日）暫停面授課堂，以便校方進行校舍清潔及消毒工作，課堂會以網課形式進行。衞生防護中心傳染病處主任張竹君於昨日的記者會中表示，教會初步有93名緊密接觸者，但其中一名初確印傭並不在名單上，因此當局會再聯絡教會，可能仍有名單需要追蹤。