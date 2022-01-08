Omicron｜網傳「星期三前全面停課」　教育局澄清面授繼續

撰文：鍾妍
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網上及通訊群組今日（1月8日）廣傳「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」圖片，教育局發言人澄清有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續。該圖片註有日期，是去年年的1月8日，而非今日。

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教育局說，網上及通訊群組流傳「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」圖片，重申，現時有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續，各學校會根據局方指引嚴守防疫抗疫措施。

教育局表示，會繼續留意疫情的發展及聽取衞生專家的意見，適時檢視有關防疫措施及上課安排，一如既往，若有新的安排會盡快公布。教育局呼籲各持份者做好防疫措施，避免不必要聚會，並接種疫苗，加強保護，同心抗疫。

網傳圖片教育局考慮星期三前停課，但細心看，圖片標示是2021.01.08。(網上圖片)

圖片顯示日期為去年1月8日

網傳圖片用了中大呼吸系統科講座教授許樹昌大頭相，指「源頭不明個案增加　有需要停課」，指消息指教育局考慮星期三前全面停課，但圖片卻標示是「2021.01.08」，而非 2022年。

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