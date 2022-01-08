Omicron｜酒樓早茶生意少近半　經理：酒席冇晒，晚市直頭冇得做

新冠肺炎變種病毒Omicron殺入社區，政府早前再度收緊防疫措施，B、C、D類食肆每枱人數分別減至2、4、6人。《香港01》今早（8日）到深水埗區的酒樓視察，只見雖然酒樓仍有不少食客，但坐得十分疏落；有經理透露，有長者誤以為進入酒樓必須先注射一針疫苗，乾脆不來，早茶生意最少減了一半，員工只能打半日工，坦言「晚市直頭冇得做，夥記都係返半日。大家死，老細又死。」



行政長官林鄭月娥在本月5日宣布擴大「疫苗氣泡」範圍，要求市民於下月24日起，進入食肆及公眾娛樂場所等前需接種至少一劑新冠疫苗；「打針先有堂食」的安排引起不少意見。鑑於新冠病毒變異毒株Omicron來勢洶洶，政府進一步「加辣」由周五（7日）凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食；而B、C、D類食肆每枱人數分別減至2、4、6人。有網民不禁拿出政府「谷針」宣傳片中一名百歲老人的對白來調侃「打完針都冇堂食」，指其本來以為「打完針可以去飲茶見孫仔」，現時卻一一落空。

減少每枱人數 早茶生意冷清

食肆每枱人數減少生效的第二個早上，記者前往深水埗區多間酒樓視察，只見場內大部分客人都是二至四人一枱，亦多為上了年紀的人士。一名屬D類食肆酒樓的經理指，場內可以六人一枱，如人數太多職員會安排分枱坐，但他指並沒有如以往般有大家庭前來，生意也是大受影響，「茶市嚟講少兩至三成」。他指，生意差是大趨勢，「冇乜希唔希望啦，如果可以梗係希望呢啲嘢（疫情）唔會發生。」

酒樓經理嘆：夥記都係返半日工

另一家都是D類食肆的酒家則只做四人一枱，其經理李先生指，以他觀察早茶生意少了至少一半，「晚市直頭冇得做，夥記都係返半日。大家死，老細又死。」又指很多公公婆婆以為現時已需要打針才可進入食肆，因此已沒有前來飲茶。李先生坦言，今次安排下「全行都痛苦」，表示「年尾流流，酒席又冇晒」，但現時未有推出「救市」措施，「大家都未知21號到底可否做返，到16、7號睇下有咩措施出先囉，否則一陣又話延長多一星期。」