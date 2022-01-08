Omicron│王詩雅母親3歲孫初確診　3靈糧堂幼園同學不適須全班檢疫

衞生防護中心今日(8日)公佈37宗確診個案，30宗個案為輸入、1宗本地源頭不明(個案12872)、6宗輸入相關連。其中，空姐母親群組再多一個人疑染疫，初步確診的患者是一名3歲男童，為曾到陸田園餐廳找確診患者（編號12821，即國泰空姐母親女友人）的孫兒，居住於炮台山木星街18號縉景臺。



該名確診的59歲女友人，即為同樣染疫的榮源茶行的太子女王詩雅的母親，換言為，其家族現時已有三人受到感染。而王詩雅為港區全國人大洪為民生日宴的其中一名座上客，她於飯局後確診。



▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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初步確診男童於去年12月31日早上曾到陸田園餐廳找祖母，期間曾進食一份三文治才離開，由於男童長時間與同樣確診的家人接觸，不能肯定他在進餐時染疫，或是於其他相處時間中受到感染。男童於1月3日曾返回香港靈糧堂幼稚園幼教班上課，現時同班同學要進行檢疫，當中有兩至三名同學有上呼吸道徵狀，都會安排做測試，會否有傳播或其他原因。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

(《香港01》製圖)

▼1月6日早上維園做運動市民▼



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▼1月6日康文署工人用圍網圍封各項設施。▼



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男童除了上課之外，主要留在家中與家人相處，他曾兩度去過檢測中心，他於周一（3日）到訪，及周二（4日）去過禮頓中心檢測中心，其中周二的樣本呈陰性，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，暫時相信對社區影響不大，而有關於陸田園餐廳群組，已有5人確診或初步確診。