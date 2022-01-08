初確診者1月3日看張敬軒個唱　坐980元位置　全場及多名藝人強檢

由變種病毒Omicron引發的第五波疫情一觸即發。今日（8日）衛生署公佈，早前受染疫空姐母親（#12754）傳染的大埔印傭（#12805），曾到北角海景大廈的教會近百人跨年崇拜，現已逾百人檢疫，昨日發現第四位、居於大埔舊墟美新大廈的印傭（#12854）確診，其僱主及僱主孩子一同初步確診，該僱主曾1月3日到過張敬軒演唱會。



根據演唱會座位表，相信他坐在紅館中間，價值980元位置，而張敬軒本人則會隨工作人員一同去檢測。



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新冠肺炎疫情出現第五波爆發，早前受染疫空姐母親（#12754），其接觸過的印傭（#12805）曾到北角海景大廈的教會近百人跨年崇拜，現已逾百人檢疫，昨日發現第四位、居於大埔舊墟美新大廈的印傭（#12854）確診。今日（8日）衛生署公佈，其僱主及少主一同初步確診。該僱主偕夫於1月3日到過張敬軒演唱會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，演唱會期間一般都有戴口罩，但所有曾出席人士都需強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日）表示，其僱主於演唱會當日坐46段第20行，相信確診者坐在紅館中間，價值980元位置。據悉，張敬軒本人則會隨工作人員一同去檢測，而如有其他感言將會在社交平台與大家分享。另外，當日的演唱會嘉賓為C AllStar，其組合已發聲明指將會去進行檢測。

確診者疑坐在的位置（快達票截圖）

另外，同一日到場欣賞演唱會的，涉多名TVB藝人，包括《聲夢》的女歌手姚焯菲、炎明熹，藝人姚子羚、陳山聰、胡定欣、胡蓓蔚等等。

英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，在收到衛生署通知後，已經通知所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。亦希望當晚到過現場觀眾，安全為要馬上前往進行檢測。演唱會一直按照社交距離及政府防疫規定措施進行，亦在政府公佈暫停大型活動當日即一月六號立即宣佈演唱會取消及延期以配合政府的抗疫措施及保護觀眾及演出者的健康，希望疫情盡快過去，大家身體健康。