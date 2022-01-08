Omicron｜增8宗Omicron的個案　5人涉跳舞群組　包括王詩雅母親

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，截至1月8日零時零分，中心正調查過去24小時新增21宗確診和16宗無症狀感染個案，新增個案包括30宗輸入個案、6宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及1宗本地個案。另增八宗Omicron的個案，5宗涉跳舞群組，包括王詩雅母親（＃12821）。



此外，中心指，因應疫情最新發展和檢疫、隔離及治療設施的需求，政府經風險評估，由今日起符合出院條件的新型冠狀病毒檢測呈陽性病人，在出院後會於指定地點，即家居或其他住所進行14天的家居強制隔離及健康狀況監測。



▼1.8銅鑼灣縉景臺封區檢測▼



衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，截至1月8日零時零分，中心正調查過去24小時新增21宗確診和16宗無症狀感染個案，至今本港累計確診個案12 770宗，由1月1日起計的無症狀感染個案為132宗。至於累計陽性檢測個案則共有12,902宗。

符合出院條件的呈陽性病人 可改作家居或其他住所作14天隔離

中心指，因應疫情最新發展和檢疫、隔離及治療設施的需求，政府經風險評估，由今日起符合出院條件的新型冠狀病毒檢測呈陽性病人，在出院後會於指定地點，即家居或其他住所進行14天的家居強制隔離及健康狀況監測。

輸入個案中12人於1月4日從尼泊爾經航班RA409抵港

今日新增個案包括30宗輸入個案、6宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及1宗本地個案。其中29宗涉及變異病毒株的感染，6宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下2宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及18男19女，年齡介乎1至74歲。

輸入個案中，有12人於1月4日從尼泊爾經航班RA409抵港，當局早前已引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止尼泊爾航空營運的客機於1月6日至19日期間著陸香港。

▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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增一宗望月樓群組個案 患者與空少同枱食飯

至於6宗與輸入個案有流行病學關連的個案為12874、12879、12880、12882、12883及12903。個案12874為62歲女子，與望月樓群組有關，曾與早前確診的國泰空少（＃12611）及空少父親（＃12637）一同於12月27日到過望月樓用膳。

空姐母親跳舞群組再增個案 外傭群組擴大

個案12879為早前曾經到過陸田園餐廳小廚用膳的42歲男測量師（＃12767）的家人，就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K2A班，全校學生及老師共600人需要強檢。個案12880為74歲男子，是空姐母親跳舞群組密切接觸者、個案12825的同事，於北角英皇道255號國都商場805室的中信證券工作。個案12882為32歲女子，於1月2日曾接觸個案12838（即空姐母親緊密接觸者的染疫女友人的37歲女兒王詩雅），她當日在工展會門外與個案聊天，其後感染。

至於個案12883為39歲女子，是一名外籍家庭傭工，個案12903的44歲女子同樣為外籍家庭傭工，居於將軍澳安寧花園6座，兩人曾與個案12805到訪同一位於北角海景大廈內的教會。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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今增八宗Omicron的個案

此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12732、12753、12756至12766、12821、12822、12825及12841均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。連同上述個案，香港至今共錄得240宗涉及Omicron的個案。

因應Omicron變異病毒株傳染性和感染風險更高，中心強烈呼籲市民在未來兩周遵守近日收緊的社交距離措施，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會，特別是跨家庭活動或聚會、宗教活動或聚會等，以減低患上新型冠狀病毒病的機會，並避免病毒在社區傳播。