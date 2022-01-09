消息：大埔美新大廈疑垂直傳播　患者同座向住客驗出病毒

變種病毒Omicron在本港肆虐，國泰空姐母親的感染群組進一步擴大，引爆第五波疫情。消息指，其中一名確診印傭居住的大埔美新大廈，有同一座向單位的住客於強制檢測驗出病毒，懷疑出現垂直傳播。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察。



(梁鵬威攝)

1月6日圍封大埔美新大廈情況：



+ 3

早前受染疫的國泰空姐母親（#12754），其接觸過的印傭（#12805）曾到北角海景大廈的教會近百人跨年崇拜，現已逾百人檢疫。該名印傭其後感染了一同出席教會活動的印傭（#12854），她居於大埔舊墟美新大廈，大廈日前已被納入強制檢測。消息指，美新大廈有同一座向單位的住客於強制檢測驗出病毒。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



+ 10

衞生署昨日（8日）公佈，該名印傭（#12854）的僱主及少主一同初步確診。僱主偕夫於1月3日到過張敬軒演唱會，其僱主於演唱會當日坐46段第20行，相信確診者坐在紅館中間，價值980元位置。據悉，張敬軒本人則會隨工作人員一同去檢測，而如有其他感言將會在社交平台與大家分享。另外，當日的演唱會嘉賓為C AllStar，其組合已發聲明指將會去進行檢測。

▼1.8銅鑼灣縉景臺封區檢測▼

