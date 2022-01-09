SOGO售貨員染疫列第二宗源頭不明　專家促本周中前決定是否停課

本港爆發第五波疫情，國泰空姐母親群組繼續擴大，至少出現五代傳播，至今（9日）有兩宗本地源頭不明個案，包括今日初步確診的銅鑼灣SOGO崇光百貨兼職售貨員。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，未來一至兩日是關鍵，若果兩宗源頭不明個案未能找到關連個案，且再新增不明源頭感染，政府有需要決定停課及讓僱員在家工作。他認為在課堂安排上，至少應容許家長可選擇網課或實體課。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，兩個方案執行上會有困難，劃一面授或網課會較易處理。他又重申，停課與否應交由專家及政府判斷，冀盡快釐清停課的標準，一旦要停課，應預留三至五日時間讓學校準備。



第5波疫情爆發，停課與否成連日焦點。（資料圖片)

梁卓偉今早指再源頭不明個案需考慮提早放年假

北角空姐群組持續擴大，至今有兩宗本地源頭不明個案，包括早前確診的超市理貨員，病毒基因排序與國泰空姐相同，但未找到染疫關連；另一宗為今日初步確診的銅鑼灣SOGO崇光百貨前兼職售貨員，未知感染來源。



目前有至少四間學校學生確診，包括順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園、銅鑼灣香港靈糧堂幼稚園、青衣商會將軍澳幼稚園、大埔南亞路德會沐恩中學。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今早表示，一旦再有源頭不明個案，要考慮是否進一步採取更多社交距離措施，包括學校提早放農曆新年假期、推行更大規模的在家工作安排等。

曾祈殷指，Ｏmicron潛復期一般為三日，未來這兩、三日是決定停課的關鍵。（資料圖片）

曾祈殷：停課及在家工作安排屬「事在必行」

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，第五波疫情一觸即發，至今有兩宗本地源頭不明，Ｏmicron傳播力高，潛伏期短，個案繼續增加，但追蹤工作需時，社區或現隱形傳播鏈。他指為阻截疫情傳播，停課及在家工作安排屬「事在必行」，「如果你同意收緊食肆、關閉表列處所，是為減少群眾聚集，咁工作地方或者學校都應該減少聚集。」



曾祈殷指，Ｏmicron潛復期一般為三日，所以未來這兩、三日是關鍵，若果這段時間再增新的源頭不明個案，而現有個案未能追尋感染源頭，政府須決定停課及在家工作。他建議學校至少應容許家長可選擇網課或實體課，毋須考呈分試或考試的學生也可以暫停面授。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，同步網課及實體課的方案並不可行，形容是「世界大亂」。（資料圖片)

資助小學校長會：冀盡快釐清停課的標準

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，同步網課及實體課的方案並不可行，形容是「世界大亂」，因為兩種教學模式及方法不同，「老師用嘅power point已經唔同，而兩批學生係課堂上又如何互動？」他續指，若果只安排須考試學生回校，部分家長或會質疑理據不足，校方難以解說及執行。



他重申，停課與否應交由專家及政府判斷，冀盡快釐清停課的標準，如出現多少宗本地源頭不明個案須暫停面授，並應預留三至五日時間讓學校準備。