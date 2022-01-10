疫苗｜1.21起新增24個打針點總覽　接種中心即日籌明起只派予長者

Omicron疫情持續，政府亦計劃2月24日擴大疫苗氣泡。政府今日（10日）表示，由1月21日起，由醫管局提供科興疫苗接種服務的普通科門診診所，將由2間增至24間。另外，兩間新增的社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心以及九龍灣體育館，亦會於同日投入服務，提供復必泰疫苗接種服務。政府指，相關預約服務由1月18日上午9時開始。



社區疫苗接種中心明起只向長者派「即日籌」

另外，政府指社區疫苗接種中心（設於私家醫院除外）由明日（11日）起，只會向60歲或以上的合資格人士派發「即日籌」，以方便更多長者，尤其是不懂透過網上預約的長者，即日接種疫苗。

▼1月4日官涌體育館疫苗接種中心排長龍▼



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年齡60歲或以上的合資格人士，可攜同香港身份證親身到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，或委託家人到社區疫苗接種中心代領，不過代領人需出示接種者的香港身份證副本。「即日籌」的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。在新安排下，陪同長者接種疫苗的人士，將不會被安排一同接種疫苗，需另行預約。