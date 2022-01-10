洪為民派對｜朱偉星認無掃安心及展示針卡　反駁：你哋咁守法?

港台普通話主持楊子矜早前出席洪為民生日派對後檢測呈「假陽性」，其醫生丈夫朱偉星今（10日）在電台節目中坦承，當日進入生日會時並無掃「安心出行」，亦無人檢查其新冠疫苗接種紀錄，被質疑當晚宴會無守法時，他反駁「你哋咁守法㗎?」

他早前於化驗所的廁所內替妻子取樣本檢測出現「假陽性」，分析後疑受疫苗污染。朱偉星懷疑是近日衞生署提供的針頭改變所致。



洪為民生日會昨日再多一人確診，而該人早前未有出現在賓客名單而未有檢疫，揭發當日或有更多出席者未有發現。其中一名出席者朱偉星今接受商台節目《在晴朗的一天出發》時，坦承當日沒有使用安心出行，他推塘餐廳的安心出行二維碼不顯眼「睇唔到、真係睇唔到」，又指「唔係咁容易記得用，尤其當時人好多，唔係咁容易」。他又質疑在強制使用安心出行上，「政府規定有幾嚴謹、大家有幾仔細執行」。

睇唔到、真係睇唔到......唔係咁容易記得用，尤其當時人好多，唔係咁容易。 朱偉星醫生

被問到當日到訪屬D類的食肆時，有否出示針卡，他指當日晚上8時才到，自己沒有出示，但不知會否開席時已有三分之二人出示，而食肆員工亦相當忙碌，無安排人手檢查賓客針卡及安心出行，「現實嚟講，除咗酒店或者馬會有人手check針紙，一般茶餐廳有冇人做?」，其後被澄清大部分茶餐廳非D類食肆毋須出示針卡。

朱偉星再指，當日除洪為民生日會外，亦有其他宴會，「我有朋友細妹都結婚，係咪所有宴會全部都check哂，我真係唔敢講喇」。他認為即使所有防疫要求都做足，「你只要有一位王小姐係確診者去到，結果都係傳播」。

我有朋友細妹都結婚，係咪所有宴會全部都check哂，我真係唔敢講喇。 朱偉星醫生

主持質疑法例要求仍要遵守，他即說「吓？你哋咁守法㗎？」，更指斥商台過去不鼓勵人守法及散播仇恨等，被主持多次要求解釋，就說「我唔講喇，太多喇」，又說「我錯咗應承呢個訪問，大家唔係好啱個諗法，好可惜」，「大家守法執法絕對係啱嘅，但大家喺到提，係咪真係有用呢?」

吓？你哋咁守法㗎？ 朱偉星醫生

他指，社會一直討論洪為民生日會「有少少厭煩」，被問是否想淡化事件，就說，「我冇想淡化，我呢一個禮拜，真係開始厭囉，聽到個啲不斷喺到『打人式』嘅方法」，認為「而家成個禮拜仲聚焦洪為民生日，有啲miss咗個point，我哋而家講嘅防疫策略，你睇到呢段時間每日30幾宗確診增加」。

朱偉星日前替妻子楊子矜抽樣檢測，出現「假陽性」結果，令多名高官及立法會議員被送到竹篙灣檢疫中心隔離，其後疑受疫苗污染。朱偉星透露，妻子因初步確診時，被送往北大嶼山感染控制中心，與確診患者共處，故現時仍留在中心觀察。至於抽樣本出現疫苗污染，他未有承認是自己不夠小心，並指衞生署近日改提供另一款疫苗針頭，令抽疫苗時不夠順暢，或致有疫苗病毒黏在身體上，但強調並非埋怨。

他說，未來會分房進行疫苗接種及檢測採樣工序。他指，診所已為市民接種1500針疫苗，採樣亦有幾百次，一直都無問題，是次亦非在診所為太太採樣，「今次唔喺診所，係出面趕時間喺化驗所廁所」。