許樹昌強調疫情絕未受控　百人派對名單不全或有人染疫後社區遊走

新冠病毒疫情持續蔓延，本港三日內出現兩宗源頭不明個案。政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）在港台節目《千禧年代》表示，確診個案仍在增加，即使大部份找到感染源頭，但擔憂灣仔百人生日派對因出席名單不全，有人或受感染仍在社區遊走，強調目前疫情絕對未受控。

他又指，如有個案一直找不到感染源頭，政府要及早決定需否再收緊防疫措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及實施公務員在家工作。



國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

許樹昌表示，目前至少有兩條隱形傳播鏈，確診個案仍每日增加，反映疫情未受控，認為崇光售貨員若仍然源頭不明，現行社交距離措施有需要進一步收緊，例如讓學童有一個較長的農曆新年假期、安排部分公務員在家工作，盡量減低社區人流，希望政府盡早作出決定。

對於港區人大代表洪為民生日會上再有出席者染疫，涉及一名不在生日會名單的43歲女子，為早前確診者的朋友。許樹昌認為，當日出席名單不準確，朋友的朋友也可出席，令人意想不到，一旦10多人也如是，情況令人擔心，亦令衛生署追蹤滯後，加上若確診者的記憶不清晰，即使有安心出行、信用卡簽賬記錄，在追蹤上仍有困難。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前至少有兩條隱形傳播鏈，確診個案仍每日增加，反映疫情未受控。（資料圖片／李澤彤攝）

被問及需否推行全民檢測，許樹昌認為要措施有效，需配合居家令及足夠檢測量，但認為技術上難以推行，皆因本港檢測量不足，且需要複檢，屆時整個城市需停頓兩星期。他又指，目前衛生署追蹤工作不錯，否則已見到海嘯式爆發，但認為有資源也要有目標去做，例如將確診者的密切接觸者送檢疫中心，居住及工作地方推行強制檢測等，才不會浪費彈藥。

他又建議，Omicron感染個案發病較早，政府可考慮把確診者的密切接觸者的檢疫期由21日縮短至14日，才有足夠檢疫措施。至於檢疫酒店安排，他認為房間每小時換氣6次，或採用高效能過濾空氣儀器，均屬可行的替代方案。

至於疫苗接種方面，許樹昌指出，南非出現Omicron爆發時，不少未打針的12歲以下小孩染疫，3成小孩出現併發症，故本周疫苗專責委員會開會討論降低疫苗接種年齡，但復星仍未為復必泰疫苗申請減低接種年齡。有見及美國及歐洲已批准讓小孩接種，他認為只要把成人分量減少至1/3，可基於客觀數據，同時批准兩種疫苗降低接種年齡，屆時家長可多一個選擇。

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