洪為民生日會｜曾祈殷：絕對可能有更多隱性患者　呼籲到場者通報

全國人大代表洪為民生日宴事件餘波未停，除了榮源茶行太子女王詩雅確診，其同行友人亦受感染。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（11日）於港台節目表示，衞生防護中心難以於短時間內追蹤逾200人，認為無論於場內逗留多久，有關人士都應向中心通報，直言不排除會有更多隱性患者，「絕對有呢個可能性」。



「要站在疫情爆發之前」

曾祈殷今早在港台節目《千禧年代》表示，Omicron疫情令人擔心，確診數字只需2日就可倍增，假如未能找出在社區中的隱形傳播者，就會繼續傳播，因此有需要收緊防疫措施，「要站在疫情爆發之前」，但承認有困難。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

談到洪為民生日宴，曾祈殷表示衞生防護中心難以於短時間內追蹤逾200人，需視乎有沒有閉路電視、「安心出行」程式等協助追蹤。他續稱，有不少參與者或是即興到場祝賀，未必在出席者名單上；又有部份人或祝壽後便馬上離去，但無論逗留多久，都應與中心交代清楚，現時通報仍未遲。他直言，不排除會有更多隱性患者，「絕對有呢個可能性。」

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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「東亞大藥房」東主有可能接觸不少街坊

另外，早前一名崇光兼職售貨員確診，其在屯門愛定商場「H.A.N.D.S」經營「東亞大藥房」的父親之後亦初步確診，事後追查後發現，原來望月樓首宗個案的國泰空少，曾到該父親經營的藥房。曾祈殷表示，望月樓事件已發生一段事件，該名初確父親經營藥房，接觸不少街坊，需視乎其個人衛生，是否長期佩戴口罩，否則難以評論其傳播風險。不過他亦稱，難以追蹤誰曾到訪涉事藥房，因為藥房未必有「安心出行」，或只能靠電子收費紀錄，或閉路電視片段，以作追蹤調查，不過有關方法都已有滯後。

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