疫苗｜藥劑師學會倡兒童打復必泰　抽成人劑量三分一　兩針隔8周

新冠疫苗顧問專家委員會本周開會，將討論降低科興疫苗接種年齡門檻，但復必泰疫苗門檻仍維持12歲，因代理商未申請供香港兒童使用。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（11日）於港台節目表示，由於藥廠「兒童復必泰」生產力未必能滿足全球需要，故即使技術沒有困難，但沒有意欲申請。他建議，可以參考英國建議，從「成人復必泰」抽取三分之一劑量，為5至11歲兒童接種兩針，而兩針期間相隔8周。



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料藥廠因憂欠穩定供應量 遂無意欲申請降低接種門檻

崔俊明於港台節目《千禧年代》表示，雖然小孩感染Omicron病毒個案並不多，但未接種疫苗的兒童始終屬高危群組，為他們接種疫苗，有效確立免疫屏障。他續指，由於「兒童復必泰」的生產效能未必可滿足全球需求，為免未能達到供應量而賠錢，故藥廠並無意欲於香港申請放寬接種門檻。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

崔俊明：做法有效及安全 兩針隔8周有效降低心肌炎機率

崔俊明表示，過往不少藥物，例如抗生素，都會減少劑量供小孩使用，參考英國的建議後，認為復必泰同樣可採取同類做法，從成人復必泰中抽取10微克，即成人的三分之一劑量，為5至11歲兒童打兩針，每劑相隔8周。他強調，相關做法有效及安全，成人與兒童版的復必泰，其主要成份大致相同；而且研究發現，相隔8周有效降低心肌炎的機率。