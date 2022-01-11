停課｜幼稚園小學周五停面授課堂　林鄭：唔想太細小朋友檢疫

變種病毒Omicron殺入香港，引爆第五波疫情，隱形傳播鏈仍然威脅社區。行政長官林鄭月娥宣布，全港所有幼兒中心、幼稚園及小學全部須於周五（14日）或之前停止面授課堂，直至農曆新年假期後。



林鄭月娥宣布小學及幼稚園停課至農曆新年假後。（資料圖片）

林鄭月娥指，學校最快可於明天開始放假，希望網上授課可以繼續，因有小學校長表示需時準備，故預留兩三日時間，故劃線在周五，而停課安排會直至農曆新年假期之後，「換句話講，提早咗兩個幾禮拜放新年假。」

她續指，中學現階段會繼續面授，認為中學生自理能力強，仍是穩妥做法。林鄭月娥形容，停課為艱難決定，但因出現多宗幼兒確診，令老師同學都要去檢疫中心，「咁細嘅小朋友要擺入檢疫中心，我哋都唔係咁想見到。」

她指，見到社區有隱形傳播鏈，令更多小朋友感染，加上近月學校爆發上呼吸道感染，大部分都是幼稚園或小學，病徵接近難以分清，故要作出今次決定。

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問到停課決定是否來得太遲，林鄭月娥並不認同，指停課有明顯後果，部分教育界、校長至今仍未想停課，每次要衡量「到底去到個位未呢？」她說，現時暫停面授是比較適合，可以保護到小朋友免受感染及被列為緊密接觸者而要檢疫。

她又提到，會提交專家討論如何將科興疫苗接種年齡降至5至11歲，「唔想家長每個帶5歲6歲小朋友，又要預約，又要帶去接種中心又要同其他人一齊等打針」，會在農曆年後復課後派出接種隊到學校打針，要求教育局長及公務員事務局長聯合安排。