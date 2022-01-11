Omicron｜憂長者感染　安老服務協會指家屬主動接觸院舍安排打針

政府專家顧問梁卓偉早前建議，除非長者或家屬反對，否則在安老院舍實行默許機制，為長者接種疫苗。安老服務協會主席陳志育今早（11日）於港台節目表示，全港院舍已推行主動評估及接種疫苗安排，但當時未能有效提高接種率。不過，由於近期疫情爆發，有長者家屬主動聯絡院舍，希望可為住在院舍的家人安排接種疫苗。他指，如果個別長者沒有家人，又或無法作決定是否接種，會交由醫生評估，再決定是否為其打針。



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陳志育今早於港台節目《千禧年代》表示，全港院舍早前已推行主動評估及接種疫苗安排，當中包括由醫生到院舍為長者評估；又向長者家屬發回條，了解其接種意向，包括贊成、不反對，及反對等3個選項，假如填贊成或不反對，當醫生評估認為長者適合打針時，就會為他接種。他續指，全港有約700間院舍，部份仍在安排醫生，預計2月會到院舍。

安老服務協會主席陳志育（資料圖片／梁鵬威攝）

近日Omicron病毒於社區擴散，陳志育表示，長者處境危險，「老人院爆發只係時間問題」，認為有接種的迫切性。他表示，有長者家屬主動聯絡院舍，希望可為住在院舍的家人，安排接種疫苗。