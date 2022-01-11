消息：王詩雅飲酒場所實為干諾道西155號　兩食肆均稱無患者光顧

港區人大代表洪為民上周一（3日）舉辦的生日宴中，首位染疫的榮源茶行太子女王詩雅赴會前，曾與5位友人到西環干諾道西飲酒。衞生防護中心日前表示，涉事處所為「干諾道西115號」的「私人地方」，惟及後被傳媒揭發干諾道西並無相關門牌，相關地方亦無被納入強制檢測名單。

消息指，王詩雅出席洪為民生日宴前，曾前往聚餐的場所經查核後實為「干諾道西155號」，現址為高樂花園，據記者現場直擊，地舖有一間中菜食肆「星薈館」，餐廳內再分間出另一家日式餐廳，和售賣酒類的商店「WineWorld」。而據酒牌處所資料，該地址另有一間餐廳「高樂軒」，兩間都持有酒牌及屬於D類食肆。

《香港01》曾向「星薈館」和「WineWorld」查詢，兩間店均表示，並無確診或初步確診者到訪，亦無接獲衞生署的相關通知。「星薈館」起初仍照常營業，惟期後突然落閘關舖。《香港01》今早曾向衞生防護中心查詢，對方稱未有資料。



真正涉案處所：洪為民派對︱王詩雅派對前干諾道西155號飲酒 同場7至8人送檢疫

首位染疫的榮源茶行太子女王詩雅出席洪為民生日宴前，曾與4名朋友在西環飲酒、吃小食，惟她起初並無披露相關行蹤，而是其後飲酒友人中再有人染疫，才被揭發情況。衞生防護中心日前表示，她們去飲酒的地方為干諾道西115號，張竹君昨日再次確認地址，並形容該處是「私人場所」。

惟《香港01》接獲消息指，他們飲酒的地方，實際是「干諾道西155號」，屬於高樂花園二座。據現場所見，地舖有一家食肆「星薈館」。翻查酒牌處所資料，涉事地址有另一間餐廳「高樂軒」，兩間均持有酒牌及屬於D類運作模式的餐飲處所。

店員稱無接獲過衞生署通知 另一店稱無提供小食

在地舖的酒吧「星薈館」起初仍照常營業，至記者到場後，便忽然落閘關門，有人從內步出，職員強調無確診者到場，亦無接獲過衞生署通知。

除了兩間食肆外，高樂花園3座1樓星薈館內，亦有售賣酒類飲品的商店「Wine World Limited」，《香港01》曾致電於Wine World，被問及是否曾有患者到訪該店，對方兩度回應「不清楚」，又稱店內只售賣酒精飲品，沒有小食提供。