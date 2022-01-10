洪為民派對︱王詩雅43歲染疫友人為女馬主　任港澳深圳市僑聯會董

洪為民生日宴餘波未停，昨日（10日）再多一名出席者初步確診，涉事的43歲女子，隨榮源茶行太子女王詩雅一同前往派對，洪為民直言：「我都唔知佢會嚟」。

初陽女子於1月5日晚上曾到跑馬地賽馬場，據了解曾與出賽馬「機緣巧俠」的馬主參與活動，她本身亦是馬主之一。翻查資料，「機緣巧俠」的馬主為「新劍俠團體」，當中連同經理人，一共有8人，包括3名女士，其中2人資料均與現有資料不符，只有港澳深圳市僑聯聯宜會會董陳穎沁與資料相近，消息指陳為涉事的初步確診女子。



洪為民生日宴爆疫被引爆的日子為上周四（6日），事隔3天，女馬主去強制檢測呈初步陽性才揭發事件。王詩雅被指涉隱瞞行蹤，而女馬主也因為明知曾與王詩雅赴洪為民生日宴，卻未有主動向衛生防護中心自動呈報，同樣涉隱瞞。王詩雅與陳穎沁出席生日宴前，曾到干諾道西115號「吃小食」，有消息指無綫新聞記者郭詠欣當時其實同樣在場，她亦於其後參與洪的生日宴。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日透露，王詩雅當日前往生日派對前，與另外4名友人於干諾道西115號「飲嘢」、「食少少小食」，其中一位同行的43歲女子初步確診，她與王之後一同前往生日派對。洪為民事後指，該女子不在其邀請之列，直言：「我都唔知佢會嚟」。張竹君亦指，該女子並不在洪為民生日宴會名單，「暫時都唔肯定有幾多人去過，係名單上朋友嘅朋友嘅朋友。」

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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根據張竹君昨日透露的行蹤，該名初陽女子曾於1月5日晚上，前往跑馬地馬場廂房吃飯，以及曾在馬場沙圈逗留。據了解，該女子曾與出賽馬「機緣巧俠」的馬主參與活動，現場包括全國人大代表馬豪輝。馬之後證實，自己與太太曾與該女子同枱吃飯，被視為緊密接觸者，需要接受檢疫。

▼洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



據馬豪輝向傳媒透露，初陽女子亦是「機緣巧俠」的馬主之一，當晚一同在馬場廂房吃飯。翻查資料，「機緣巧俠」的馬主為「新劍俠團體」，團體包括3名經理人及5名成員，除了馬豪輝、導演杜琪峯及王守忠等任經理人，其餘5名成員為陳寧寧、陳穎沁、陳德浩、羅詠詩、Pouliot, Bernard，以及王梓隽。

新劍俠團體的成員（賽馬會文件截圖）

在8之中，只有陳寧寧、陳穎沁及羅詠詩等3人為女性。翻查資料，羅詠詩為萬通集團董事總經理，亦是選委會委員之一，去年報名參選時，報稱50歲，即與初陽者身份不符。另一名成員陳寧寧，則為香港嘉鑫控股集團董事總經理，年齡同樣超過43歲，所以亦非初陽者。

至於餘下的陳穎沁，翻查網上資料，根據其中、英名字，應為港澳深圳市僑聯聯宜會會董，同時亦是香港青年關愛協會公關主任，以及新界居民婦女聯合會會長。