第五波至少累及12家庭　王詩雅家族增至5人染疫　藥房家庭4人齊中

變種病毒Omicron在本港蔓延，由機組人員引發多個食肆群組、維園跳舞群組、外傭教會群組等，觸發本港第五波疫情，亦令多個家庭出現多於一人染疫。

《香港01》盤點新一波疫情下，至少12個家庭出現2名或以上確診者，最新包括在屯門經營東亞大藥房的一家四口，而最多是一個傳染至少四名家人。有專家早已提醒，新冠病毒是百年大流行中傳染力最強，當中Omicron變種病毒在沒有任何防疫措施下，更可以一人傳染6至10人。



▼Omicron肆虐下的香港▼

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Omicron在本港出現社區傳播，來勢洶洶下令至少12個家庭出現超過一名確診者。最新個案是居於愛琴海岸、在崇光百貨工作的20歲女售貨員（#12945），其早在元旦日發病、在屯門經營東亞大藥房的父親昨日（10日）亦初步確診，當局追蹤再發現該男子的妻子及兒子病毒檢測亦呈陽性，換言之一家四人均染疫。

▼屯門東亞大藥房一家四口染疫▼



望月樓涉3家庭各2人染疫

翻查資料，最先出現的望月樓群組，已至少有三組家庭染疫，包括回港後違規外出用膳的44歲空少（#12611），傳染給非同住、但同枱用膳的76歲父親（#12637）。當日在食肆出現傳播，相距10米的另一枱兩名食客，則34歲地盤工（#12654）及其38歲妻子（#12708），以及在包廂用膳的50歲家庭主婦（#12673）及其13歲女兒（#12785），均相繼染疫。

▼1.4袁國勇到又一城望月樓調查▼



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王詩雅家族至少5人確診

至於國泰空姐衍生的傳播鏈更驚人，擴散支線至今仍在蔓延。源頭來自28歲國泰空姐（#12676），先後傳染給62歲母親（#12754）及35歲兄長（#12746）。

由於空姐母親在12月底有頻繁的社交活動，包括每日早上在維園跳廣場舞，又到天后陸田園餐廳小廚吃早餐，傳染給一同用膳的朋友、59歲榮源茶行老闆娘（#12821）及其3歲外孫（#12911），回家後再惹給其37歲女兒、廠商會青年委員會委員王詩雅（#12838）；3歲外孫的同住父母，在榮源茶行工作、王詩雅的36歲妹妹，及王詩雅妹妹任職測量師的38歲丈夫，昨日亦初步確診。

陸田園爆疫 有食客家庭中招

與空姐母親一同在陸田園用膳後確診，還有一名62歲跳舞朋友（#12841），她其後傳染給在北角英皇道國都廣場中信証券上班的63歲丈夫（#12825）；而昨日他們一名同住家人、在觀塘羅兵咸永道會計師事務所工作的31歲男子，亦初步確診。

同樣發生在陸田園，有另有一名食客染疫，涉及一名居屯門的42歲男測量師（＃12767），與空姐母親座位相距一米多，只逗留約15分鐘亦中招，回家後亦傳染給其就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園的4歲女兒（#12879）。

至於在中信證券上班的71歲女子（#12913），亦被朋友（#12825）傳染，其就讀嘉諾撒聖方濟各書院的16歲女兒昨日亦初步確診。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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涉外傭群組 連累少主也染疫

傳播鏈中涉及外傭群組。空姐母親在12月30日曾到銅鑼東寧大廈一名跳舞朋友家中相聚，舞友的43歲印傭（#12805）其後確診，她曾在1月1至2日在北角一間教會活動，同場包括居於美新大廈的51歲印傭（#12854）。該名印傭的同住42歲女僱主（#12910）及13歲少主（#12909）亦在檢疫中心發病。

同樣有出席北角教會活動，還有一名44歲印傭（#12903），她亦傳染給同住的3歲少主（#12961），以及在中環置地廣場中庭Dior男裝部任職售貨員的32歲女僱主。

此外，在北角國都廣場足福里保健中心也出現傳播，一名51歲女員工（#12960）曾為早前與空姐母親跳舞的女子（#12860）按摩，其後亦傳染給同住的88歲母親（#12944）。