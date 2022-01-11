已婚數學教師涉非禮女生　要求事主成情婦　發短訊稱：畀你溶化咗

已婚男教師涉與女學生發展超越師生的關係，曾要求女生成為自己的情婦，更趁妻子不在家，邀請女生到家中溫習，期間趁機親吻撫摸對方，又捉著女生的手教她替自己手淫等，後來又曾接載女生再到家中非禮，男教師否認向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪，案件今日（11日）在區域法院開審。控方開案陳詞透露，兩次侵犯事件後，被告均向事主發出多個情慾短訊，包括「你幾特同我含」、「上次條巨腸俾你溶化咗」等等。



37歲男被告CCH否認兩項向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮罪。控罪指，他在2013年11月29日及2015年3月中某日，在荃灣寓所對X作出猥褻行為及非禮X，而X事發時只有14至15歲。

事主X主動加被告成FB朋友

控方開案陳詞指，被告曾是女事主X的中學數學科的老師及班主任。X在2013年因為想更了解被告，所以主動在Facebook添加被告為好友，雙方之後在Facebook及WhatsApp聯絡。

帶事主到家中教手淫

已婚並育有孩子的被告曾試探要X成為他的情婦，後來雙方展開超越師生的關係，被告不時會以私家車接載X，並邀請X到他家中溫習，X在2013年11月29日到被告家中，期間被告叫X到他的房間，他親吻及撫摸X的身體，並手握X的乳房，又捉著X的手教她如何幫他手淫，包括指示X要多觸摸那些敏感位置部位等，又用手指插X的陰道，X稱母親在找她藉詞離開，被告亦稱妻子快回家，X便自行離開。

帶事主入房並脫光其衣服

此後被告與X仍持續來往，2015年3月中，被告接載X到他家後，突然帶X入房並親吻她，繼而脫光X的衣服，雙手揸X乳房並觸及其私處。

事後仍多次發情慾短訊

訊息紀錄顯示，被告在兩次性侵事件後，與X進行多次情慾對話，包括「你幾特同我含」、又傳送飛機圖像、「唔係個個有得食嫁，非常珍貴」、「我專長用手」、「雖然嗰次同你玩得唔投人， 你技術亦麻麻， 但其實已經好爽」、「上次條巨腸俾你溶化左」等等。X在2019年1月8日就事件報案。

案件編號：DCCC306/2021