教師涉與女生性交｜互傳訊息提分泌物和氣味　被告稱指出汗及意粉

男教師邀15歲女生到家中看Netflix電影,二人發展成情侶後涉5度非法性交,案件在區域法院續審。被告早前作供時堅稱在事主滿16歲時才首次性交,之前二人僅在以短訊作「口述性交」,沒有實際行動。控方今(22日)再就此作詳細盤問,提到的短訊描述細節露骨,又有用上如「分泌物」及「氣味」等字眼,被告指事主「講咸嘢」時並不純情,又指「分泌物」是解汗水,「氣味」是指番茄醬意粉的氣味。法官陳廣池也不禁稱,女方在訊息中提到會感到痛楚,難明被告的形容竟能如此生動。



被告馮霆麾(37歲,中學英文教師)被控於2019年1月3日至8月2日期間,兩度在元朗單位非禮15歲女童X,以及5度與X非法性交。

未能性交講咸嘢調情

被告直認案發時和X是情侶,但有緊守「界線」,不會在X未滿16歲前與她性交。惟他和X均對性感好奇,因此好自然演變成二人會「講咸嘢」。他解釋談及這些內容時,除了為調情,亦想令X「怕醜」,X亦不介意跟他講。

被告馮霆麾承認與事主X的「口述性交」短訊肉酸,但強調這乃私人對話。(資料圖片)

談內容肉酸但屬私人對話

法官陳廣池問其意是否指X並不純情,被告謂:「如果講咸嘢,算係(不純情)。」陳官表示不解,並稱即使X不介意,不等同被告要講這類說話,被告重複想令X「怕醜」等,他認相關內容露骨、「肉酸」,但強調屬私人對話。兩人講的「咸嘢」、「咸故」,涉及性交行為、高潮、破處、指插陰部等,但內容均屬虛構。

控方指訊息有提疑似性交細節

控方讀出兩人的訊息內容,包括被告稱:「I was inside you(我當時在你體內)、no shooting inside is ok la(唔射入去就得啦)」等。另一則短訊,X寫到:「why no blood ge?(為何沒有血)」 、「if i have blood ,your finger will have(如果有血,你的手指應該有),被告回覆:「Hope it won't hurt you next time(希望下次不會傷到你)」、「everybody is different.(每個人都不同)」等。

控方指出,表面看來X是稱奇怪為何性交時沒有血,被告回應:希望X下次不會感痛楚。被告解釋講此類說話內容可以不負責任,並稱:「鍾意講乜都得。」他認有提及「破處」等話題,當時是「一半淫嘢、一半關懷」,並解釋若和女生性交,對方或會想聽到「下次不會痛」等話。

官不明口述性交也會覺痛

陳官再表示不明白,指被告若只是口述性交過程,為何對方會感到痛楚,不明白被告的形容竟如此生動。

至於另一個訊息,X提及身上有「不明液體」,但已清洗該些氣味。被告解釋「氣味」,是指他煮的番茄醬意粉的氣味,因X曾挖苦他煮的菜「食壞人」。

解釋分泌物是指出汗

控方直指,該訊息內容是涉及其中一條控罪,即被告和X性交後,在對方肚上射精,內容中的「氣味」,是指被告精液的氣味。被告矢口否認,並解釋這是一個「笑位」,又指X故意把之講成好似精液。

至於X曾在訊息中講及「次次上親你屋企,某個部位分泌物都好多」,被告解釋意X是指出汗,「某個部份」是身體任何部位,但包括陰部。

非睇住日子等性交

被告又稱,他和X於2020年7月首次性交,當時X已16歲。陳官便問及,該次性交的日子與X的16歲生日,中間有一段日子,問被告為何和X在該些時間沒有性交。被告回應並非「睇住日子」,X踏入16歲便和對方性交。同時,兩人在該段時間亦沒有單獨見面。

被告作供完畢,案件押後至明年1月24日作結案陳詞,並於明年2月25日裁決。

案件編號:DCCC398/2021