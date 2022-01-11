強制檢疫｜海怡半島爆檢疫潮　近半座數有住戶送檢　陳家珮解原因

變種病毒株Omicron來勢洶洶，觸發大批緊密接觸者需送強制檢疫，「檢疫潮」直捲位於鴨脷洲的藍籌屋苑海怡半島。

海怡半島管業處昨貼出通告，公告屋苑內住戶送往檢疫隔離情況，顯示過去一周累計有16座大廈有住戶需送檢，佔屋苑總座數的47%，但未有披露實際人數。《香港01》記者今(11日)早上到場視察，發現居民活動如常，屋苑範圍及海濱長廊人來人往，亦有居民直言不擔心。

居民之一、立法會議員陳家珮表示，近日有多宗與演唱會、多人聚會相關個案，故相繼有海怡住戶需要送往檢疫，其中包括榮源茶行太子女王詩雅、其早前確診3歲姨甥的同學，他們的家人亦一併需要隔離。



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海怡半島管業處於大廈貼出通告，公布屋苑住戶被列作緊密接觸者並送檢的情況。(受訪者提供)

一周16座有緊密接觸者 有2座更兩次上榜

海怡半島共有34 座，根據管業處通告所示，本月2日、6日、7日、8日及10日，均有住戶被列作緊密接觸者，需送往檢疫，累計16座受到影響，其中第8座及第12座，更兩度有住戶送檢。



記者今日早上現場所見，雖然海怡半島多幢大廈有住戶送往檢疫中心隔離，但屋苑範圍內人來人往，海濱長廊仍有不少居民散步。多名居民表示不清楚情況，更質疑記者出示的管業處相片作假。不過有相關大廈住戶證實其真偽，指無關的大廈不會貼出告示，因此僅部分居民得悉情況。

雖然海怡半島多幢大廈有住戶送往檢疫中心隔離，但屋苑範圍內人來人往，海濱長廊仍有不少居民散步。(歐陽德浩攝)

街坊陳先生：食吓飯都中 度度都有啦 打咗3針唔驚

大部分受訪居民均表示不擔心病毒流入社區，指「食吓飯都中，咁多人度度都有啦，唔講唔會有人知。」任職運輸界的陳先生則坦言，Omicron變種病毒的死亡率低，認為已接種3劑疫苗，不擔心會受感染。

海怡半島有約1萬住戶 陳家珮：強制檢疫波及部分大廈無可避免

居於海怡半島、新民黨前海怡西區議員、現任立法會議員陳家珮回覆《香港01》指，近日有多宗與演唱會、多人聚會相關的個案，故相繼有海怡住戶被送往檢疫中心。她提到，海怡半島有約1萬個住戶，居民高達3至4萬人，因此波及部分大廈住戶，認為無可避免。

王詩雅確診姨甥有同學住海怡 不同座數親戚亦須送檢

陳透露，被送往檢疫的住戶中，其中一人為3歲確診幼童（王詩雅姨甥）的同學，由於該幼童的親戚及家人包括爺爺及嫲嫲，亦住在同一屋苑的其他大廈，亦會一同吃飯，因此牽連甚廣，亦須被列作緊密接觸者的緊密接觸者，一併送往檢疫。

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海怡半島仍人來人往 陳家珮：抗疫兩年居民或感抗疫疲勞

陳亦指，管業處不希望造成住戶恐慌，遂未有公布檢疫人數，「驚會嚇親街坊。」雖然暫無確診個案，但未能確定會否出現如大埔美利大廈垂直傳播的情況，她認為，管業處貼出告示，可提醒住戶注意個人及家居衛生，並減少開窗。問到為何街上仍人來人往，她則認為疫情已爆發兩年，居民或已感到抗疫疲勞。



翻查資料顯示，3歲確診幼童(#12911)是染疫空姐母親女友人的孫兒，亦即洪為民生日宴關鍵人物、37歲王詩雅（#12838）的姨甥，他與家人居於炮台山木星街18號縉景臺，他本月3日最後一日到香港靈糧堂幼稚園上學，本月7日發病。

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