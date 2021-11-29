野豬爭議｜曾助漁護署絕育野豬　獸醫批殺豬屬下策：應是最後手段

人道毀滅市區出現野豬爭議不斷，漁護署認為牠們對人類安全構成很嚴重威脅，須果斷處理，關注團體則批評政府「開倒頭車」，斷人豬共存的和平政策。有曾參與漁護署野豬絕育計劃的獸醫表示，因時間及人手所限，往往未能把捕捉野豬全數絕育。他批評，把進入市區野豬人道毁滅，雖未算違反獸醫專業守則，但不太道德，直言撲殺野豬理應是最後手段。



資源不足 捉7隻只能替2隻絕育

據漁護署資料，全港郊野地區現時約有2500隻野豬，野豬「捕捉、絕育、放回」計劃試行四年，共絕育約450隻。獸醫謝裕輝認為，至少一半野豬被絕育才具成效。

以他過往為野豬絕育經驗，下午6時許至午夜行動，一次捕捉6、7隻野豬，但受時間所限，只能為兩隻做手術，其餘無奈要放回。他認為，如能把所有捕捉的野豬一併絕育及避孕，建議夜晚捕捉野豬後，暫存在動物管理中心等地方，翌日由獸醫絕育後再放回，漁護署亦有需要增加獸醫數量。

促做好執法與教育 禁市民餵野豬

他又批評漁護署將進入市區的野豬人道毁滅屬「下策」，理應是最後手段，做法雖未算違反獸醫的專業守則，但不太道德。他認為，當局若未做好執法及教育，禁止市民餵飼野豬，不應將野豬人道毁滅。

反駁漁護處言論 關注組：不是絕育計劃追不上繁殖率

對於漁護署署長梁肇輝昨稱，一年野豬的出生率可達數千甚至上萬隻，絕育計劃遠遠追不上野豬的繁殖速度，認為「有迫切性和必須性去實施這個新的捕捉和人道處理措施」。野豬關注組成員黃豪賢指出，野豬夭折率高，4至6隻初生野豬，最終只有1至2隻活下來，「是資源分布問題，不是計劃追不上繁殖率」，土地規劃也應把動物納入考慮，例如提供動物天橋或隧道，改善動物待遇，令人豬共存，而非把屠殺合理化。

▼漁護署於深灣道圍捕野豬▼



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關注組批政府妖魔化野豬 原則上不反擴大禁餵區

黃豪賢表示，漁護署今年中仍認為過往野豬措施具實質成效，但本月態度卻有180度轉變，對市區出沒野豬「格殺勿論」。以2018年政府教育短片為例，宣傳只要不騷擾野豬，牠們不會主動騷擾人類，但政府近期「妖魔化」牠們，不禁質疑「野豬性格不會隨時間改變……投放這麼多資源教育公眾，現在卻教人殺豬，好匪夷所思」。他認為，政府應提供適應期，先行杜絕人類餵飼，亦應增加人手及資源處理野豬絕育。

他又要求政府繼續遷移進入市區的野豬，即使牠們有機會因食物誘因而重返原生地，政府可考慮種植野豬喜歡根莖部多汁植物、增加郊野公園食物資源，令野豬願意逗留，直言「對待動物需要時間換取成果」。對於當局計劃擴大「禁餵區」，他原則上不反對，但擔心餵飼流浪貓狗的義工會誤墮法網，促請政府要先諮詢動物關注團體。