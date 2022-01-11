封區檢測｜寶田邨北角楓林花園圍封　涉竹篙灣保安北角證券職員

Omicron變種病毒於社區爆發傳播鏈，由國泰空姐及其母親引發的傳播鏈擴大，北角中信證券爆群組感染，今日再增一名中信證券男職員（＃12985）確診，至今共四人染疫，包括三名職員及一名訪客。該名男病人曾於1月6日檢測在1月8日被送往檢疫中心，其後確診。政府今晚7時起圍封他位於北角的住所楓林花園第三期強檢，目標是在明日（12日）上午約6時30分完成此行動。



另外，今日新增的初步確診個案中，有一名51歲女病人為竹篙灣檢疫中心保安，獨居屯門寶田邨第三座，政府於今晚7時30分起將患者的住所屯門寶田邨第三座列作「受限區域」，料於明早7時完成行動。



▼1.11政府圍封北角楓林花園第三期強制檢測▼



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北角中信證券累計三職員一客人確診

政府今晩（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在北角指明「受限區域」，即北角建華街51號楓林花園第三期。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（12日）上午約6時30分完成此行動。

一名於北角中信證券工作的48歲男病人（＃12985）居北角楓林花園第三期，曾於1月2日到過中環中國工商銀行大廈內的PURE fitness，及到過翠河餐廳用膳；1月3日去過九龍灣德福商場的麥當勞及百老匯，晚上到過於尖東的Club ＯNE 維港皇宴參與朋友公司的晚宴，該晚宴有八圍枱，同枱人士須列作緊密接觸者送往檢疫，其他參加者則需要強檢。

他於1月4日去過利苑二樓工聯會醫療中心做針灸；1月5日及1月4日去過北角FITNESS 24，他曾使用更衣室，當局正追查是否有相關人士為密切接觸者。該名病人曾於1月6日檢測，結果為陰性，同日到過北角堡壘百佳購物，在1月8日被送往檢疫中心。

中信證券累計三名職員及一名訪客染疫，而源頭為國泰空姐及其母親的群組。

竹篙灣檢疫中心女保安源頭不明

至於另一名居屯門寶田邨第三座的患者，為51歲女病人，她是竹篙灣檢疫中心的保安。該名患者日常主要乘坐港鐵及接駁巴士上班，近日主要在屯門建生邨、寶田邨及屯門市中心一帶活動。她由於檢疫中心工作，須定期接受檢測，於1月8日檢測為陰性，至昨日出現喉嚨痛，檢測為初步陽性。她在檢疫中心主要負責派發物資、為檢疫人士送行李等，工作期間一般會穿著保護衣等個人防護裝備。另外，她在上班時曾在貨櫃箱進食，同場人士須列作密切接觸者送往檢疫中心。

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政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

▼屯門東亞大藥房老闆家人確診▼



根據今日發出的強制檢測公告，任何於2021年12月30日至2022年1月11日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年1月13日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第二、三、四、七、12及19日進行強制檢測。