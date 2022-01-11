食環署物料供應組上月中60人聚餐　曾除口罩影合照　署方：會跟進

新冠變種病毒Omicron肆虐本港，繼近日爆出多名高官出屆人大代表洪為民生日派對後，再有政府部門被翻舊帳。食環署轄下的物料供應組再被指於上月中在銅鑼灣利景酒店餐廳聖誕聚餐，期間更加除低口罩影大合照，疑違反顧客在餐飲處所非飲食時須佩戴口罩的規例。



食環署指，署方一向重視員工紀律，若發現員工有違規行為，會按既定程序處理，亦會就有關投訴作出調查及跟進，並提醒員工必須嚴格遵守相關防疫規例。



▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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按照現時《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）第5A（4）條訂明，在沒有符合第599F章的規定下在餐飲處所內飲食，不視為不佩戴口罩的合理辯解。因此，在餐飲處所內，顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩可因觸犯第599I章第5A（1）條而被定額罰款5,000元。

食環署指，署方一向重視員工紀律，若發現員工有違規行為，會按既定程序處理，亦會就有關投訴作出調查及跟進，並提醒員工必須嚴格遵守相關防疫規例。